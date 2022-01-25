【新冠肺炎】荃灣花園榮華閣高層5號單位再多一人確診　大廈疑有垂直傳播風險

一名居荃灣花園榮華閣患者，與早前個案（#13340）一樣居5號高層單位，當局懷疑上址出現垂直傳播，將派人到場視察

居元朗Grand Yoho 第2座，在觀塘亞太中心工作，任職會計，患者在1月16日經回港易來港；其1月14日及16日在上海及香港的檢測結果均呈陰性；前日（23日）開始發燒，當局相信他在本地感染機會較大