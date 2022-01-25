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【源頭不明】居荃灣花園榮華閣患者屬源頭不明　與早前患者一樣居5號高層單位疑有垂直傳播

社會 16:38 2022/01/25

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一名居荃灣花園榮華閣的患者屬源頭不明個案。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。衞生署及醫院管理局今日（25日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增124宗確診個案，包括93宗本地個案及31宗輸入個案；今日錄得6宗源頭不明個案。

源頭不明個案包括：

  • 一名居荃灣花園榮華閣患者，與早前個案一樣居05號高層單位，當局懷疑上址出現垂直傳播，將派人到場視察

  • 居元朗Grand Yoho 第2座，在觀塘亞太中心工作，任職會計，患者在1月16日來港，1月14日及16日在上海及香港的檢測結果均呈陰性；1月23日出現發燒，當局相信他在本地感染機會較大

  • 62歲男士，在黃金海岸遊艇會工作，任職司機，居粉嶺嘉福邨，與料早前確診個案患者，曾在上址使用同一洗手間

  • 41歲女士，於威爾斯親王醫院工作，居筲箕灣愛東邨

  • 75歲男士，居黃大仙上邨達善樓，帶L452R變種病毒

  • 40歲男士，在何文田恆生銀行上班，居大埔白石角雲匯一座

  • 29歲女士，居葵馥苑安葵閣，1月23日檢測中心陽性

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記者：郭詩詩

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