【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測

▲ 本港今日新增逾70宗初步確診個案。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午（25日）交代最新疫情。

本港今日新增124宗確診個案，包括93宗本地個案，其中53宗為與其他個案相關，33宗與葵涌邨相關；31宗輸入性個案，21宗為印度抵港的一艘船23號抵港，6宗源頭不明個案，初步陽性個案逾70宗，大部分涉及逸葵樓及映葵樓的個案，有部分未知源頭的病例仍在調查中，故今日未可仔細公布。

▲ 本港疫情嚴峻，政府加強在葵涌邨圍封檢測行動。（陳靜儀攝）

張竹君指出，大埔林村附近污水陽本呈陽性，位於林錦公路較寮下至坪朗花園一帶，當局將設立流動採樣站，呼籲居民盡早檢測。同時又提醒曾取民政事務總署檢測包的市民，如果檢測報取得陽性後反應，應立即通知當局及求醫。

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記者：伍瑋瑋