【頂尖運動員】港大推「頂尖運動員入學計劃」　以體育成就作本科入學首要遴選標準

香港的運動員在大小賽事中拼搏，鼓舞人心。香港大學今日（25日）宣布將於2022/23學年推出「頂尖運動員入學計劃」，以運動員的體育成就表現作為首要的入學遴選條件。計劃將從今日起開始至2月14日截止，預計將取錄5名學生，他們將可選讀文學院、理學院，社會科學學院或經管學院的學士學位課程。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，計劃想吸引精英運動員，原則上入學成績非重要考慮，主要仍以運動表現作為參考。校方亦會成立遴選委員會，由港大運動中心總監、學生事務長、2名教授及2名體育界人士組成。申請者除了需要有一定的體育成績，還需要獲得體院或其他體育機構的提名，並提交個人陳述，通過面試方可入讀。

香港大學體育發展經理盧嘉琪指，報讀者需要參與大型的國際賽事，如奧運、世界杯等，另外不會再學業成績上有嚴格設限。計劃提供的獎學金暫時未定，會給予入讀運動員住宿獎學金，並在上課、考試等方面提供彈性安排，惟不會降低畢業要求。

港大並非首次推出計劃吸納運動員，兩位透過「精英運動員推薦計劃」入讀的同學 - 去年於香港舉辦的亞洲少年田徑錦標賽上以57秒10的成績打破400米香港青年紀錄、現就讀理學士（測量學）一年級的何鍵靈，以及香港女子花劍青年排名第4、現就讀社會科學學士一年級的容朗靜，二人均表示入讀後校方在學業方面提供了彈性安排，而校方本身的體育設施亦讓二人在下課之後很快可以展開體能訓練等。

據了解，計劃並不限定是本地學生，現役或退役運動員都可申請。校方稍後會公布具體遴選委員會成員，而報名截止到2月14日提交申請，2月24日前進行初步篩選，2月下旬至3月中會有面試，3月下旬將會公布結果。

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