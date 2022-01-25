【葵涌邨爆疫】葵涌邨夏葵樓錄至少13宗確診或初確　港府延長圍封大廈至1月29日

▲ 葵涌邨夏葵樓錄至少13宗確診或初確。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。港府昨晚7時圍封葵涌邨夏葵樓，上址居住人士須留在其處所並接受強制檢測。港府今日（25日）宣布，有關行動需要延長至1月29日，料當日早上7時完成行動，受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行多次檢測，即連同昨日進行的檢測一共5次檢測。

▲ 夏葵樓將進行圍封至1月29日。（陳靜儀攝）

發言人指，到目前為止，上址已發現至少13宗初步陽性及陽性檢測個案，分布夏葵樓不同座向及樓層單位，有出現大規模爆發的跡象，情況令人憂慮。鑑於葵涌邨夏葵樓有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動延長至1月29日，以阻截病毒進一步擴散。

政府發言人稱明白是次安排會為市民帶來不便，惟鄭重呼籲夏葵樓居民不要搬離住所，而宣告生效時不在家（包括正出外工作）的居民請如常回到夏葵樓，遵照檢測安排。

此外，曾於過去兩個星期到訪夏葵樓超過兩小時的人士亦須按早前發出的強制檢測公告在1月22、23、24、25、26及29日進行檢測，在正式撤銷相關宣告時，政府會另行公布。

為維持「受限區域」內的公共和緊急服務，政府及相關工作人員（如醫院管理局醫務及其他人員、政府檢測承辦商、清潔承辦商等）可在提供其個人資料、聯絡方法及遵從有關感染防控（包括在離開「受限區域」前，進行檢測但無須等候結果）等指示下，獲准許進入及離開「受限區域」。另外，若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。



在宣告生效時，如個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦。政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。



房屋署已設立熱線電話2751 4421、2751 4424及2751 4428，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦為受影響的居民提供協助。



政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：郭詩詩