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【封區檢測】深水埗惠珍樓、土瓜灣鴻光街多棟大廈須強制檢測　涉變異病毒株【不斷更新】

社會 20:05 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

社區有多條不明源頭傳播鏈，政府加強封區檢測行動。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。本港今日新增124宗確診個案，包括93宗本地個案，其中53宗為與其他個案相關，33宗與葵涌邨相關；31宗輸入性個案，21宗來自本月23號從印度抵港的一艘船，6宗源頭不明個案；另有超過70宗初步陽性個案。詳情即看：【下一頁】

一名居荃灣花園榮華閣患者，與早前確診個案（#13340）一樣居5號高層單位，當局懷疑上址出現垂直傳播，派人到場視察。詳情即看：【下一頁】

【20:30】

政府晚上8時30分宣布，因應一宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（26日）上午約7時完成此行動。受檢人士須於今晚11時30分前接受檢測。

【20:00】

政府晚上8時宣布，因應一宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，深水埗元州街24-26號惠珍樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（26日）上午約7時完成此行動。受檢人士須於明日凌晨0時前接受檢測。

 

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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