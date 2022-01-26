【預防醉酒】宿醉頭痛欲裂兼噁心　中醫師教吃一類食物打底防酒醉

▲ 中醫師教飲酒前吃一類食物打底防酒醉。

年尾時節聚會多多，親朋戚友聚在一起，難免會喝酒助興，在高興時酒一杯接一杯，至頭暈想嘔時才驚覺已酒醉不適，隔天醒來更要面對宿醉的痛苦煎熬。中醫師楊明霞指預防酒醉遠勝醒酒，但若遇上宿醉，亦可透過茶飲、熱湯等來紓緩不適狀況，減低對日常生活的影響。

飲至酩酊大醉，隔天醒來的身體如被卡車輾過般痛苦，頭痛欲裂、噁心、疲倦等宿醉反應，絕對會令人提不起勁。先要分清酒醉跟宿醉，楊明霞醫師指，酒醉的關鍵在於酒精。「身體吸收太多酒精，負荷不了，就會出現酒醉。多數會頭暈、頭痛，胃飽飽滯滯想嘔，但又覺得有些興奮，整個人好輕鬆，跟平時的精神狀況完全不一樣。」

每人的酒醉反應都不一樣，皆因酒精會減弱大腦皮質的功能，簡單來說就是理性的解放，抑制的情感與本能的衝動都會顯現出來，如變得活潑多話、哭個不停等。當體內的酒精濃度提高，波及大腦的運動和記憶機能，就會出現我們常說的走不到直綫，以及「斷片」。

▲ 佳節歡聚多會喝酒，可先吃些澱粉質食物來墊胃，因空腹喝酒更易酒醉。(iStock圖片)

酒精需經代謝處理

酒進入身體後，並不如水般直接排出體外，而是必須經過身體的代謝處理，楊醫師解說：「酒精會經胃和小腸進入血液，運至肝臟進行代謝。如果肝來不及將酒精分解，酒精會隨着血液去到不同的器官，引起頭痛、噁心等酒醉徵狀。」至於常見的喝至嘔吐，則是大量酒精刺激了胃黏膜，胃負荷不了的代謝反應。當體內的酒精一直未被代謝分解，便會延續造成翌日的宿醉反應，引起頭痛、頭暈、腸胃不適、噁心等，要待酒精排出體外後，才可紓緩不適狀況。

事實上，有些人喝一斤茅台、一樽紅酒都不會醉，有些人則喝半杯酒已經受不了，楊醫師指這是先天的酒量。「有些人身體代謝速度較快，沒那麼容易醉。腸胃較弱的，飲少少酒都會想作嘔。」她強調臉紅與否並非酒醉的指標，因有些人醉了也不會臉紅，而臉紅很可能是臉皮較薄、血管擴張等因素所致，未必等於容易酒醉。

預防酒醉勝過醒酒，楊醫師指空肚喝酒最易醉，建議喝酒前先為胃部打底，原理就是以食物將胃黏膜覆蓋，減慢酒精的吸收速度。「過節期間，邊食邊喝邊聊天最好，不會出現一下子灌大量酒落肚的情況。亦可事先食些澱粉質，如一塊麵包、一件壽司等，或是飲一些濃湯墊胃，才開始喝酒。」

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酒有寒熱之分

在中醫角度，人體有寒底和熱底之分，楊醫師指酒亦可分為寒熱兩大類：紅酒、米酒、燒酒等偏溫，如果人本身燥熱，易上火，易生暗瘡、唇瘡，不太適合飲用；至於啤酒則屬於寒涼。理論上，避免飲用加重體質性質的酒類，可減輕身體的負擔。

至於熱湯的解酒作用，在於能夠補充大量喝酒後流失的電解質。「熱湯除可清熱生津之外，也可將鹽和鈉帶入體內，補充電解質，幫助身體恢復。」楊醫師推介薯仔清湯，可加入少許番茄和番薯同煮，無論寒熱底均適合飲用。另一款則是綠豆水，綠豆洗淨以猛火煮滾後，轉慢火再煮30至40分鐘便可。

韓國人習慣以豆芽湯來醒酒，原來是有根據的，楊醫師指豆芽有清熱袪濕的作用，對偏溫偏濕的米酒、紅酒之醒酒是有幫助。她建議豆芽湯可再加些許海帶、豆腐煮成清湯，清熱生津，以紓緩胃部不適。至於啤酒的醒酒則不適宜飲用豆芽湯，可選擇花旗參茶或是平性的普洱茶。另外亦可以葛根花焗水飲，以70至80度暖水沖泡，待5至10分鐘後可飲用，有清宿醉之用。

記者：劉妙賢