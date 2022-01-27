【校長專訪】顛覆傳統創VR科技教文言文　黃允畋校長：教研要有配合時代的覺醒

▲ 佛教黃允畋中學李鏡品校長認為，教育手法也必須與時並進，才能吸引學生學習。

三十多歲的李鏡品，3年多前空降出任佛教黃允畋中學校長，在新人事新作風下，學校發展穩步上揚，由band 3躍升至band 2，他只謙虛笑說一切也離不開以學生為本的大原則。在費心令學習變得有趣多元化之餘，也不忘為學生築夢尋興趣，讓他們從成功感中培養自信，冀能從容面對人生種種挑戰。

作為學校領導者，李鏡品笑說校長要有配合時代發展的覺醒，甚至要比教育局的「前瞻」走得更前。以他擅長的教研為例，上任不久即舉辦一場公開課，大膽地借用VR科技、音樂來教文言文，邀請三百多位老師、專家、學生聽他講課，徹底打破了中國古文無趣沉悶的一貫印象。

▲ 學校特地打造健身室，切合以體適能為主題的築夢課程。（陳永康攝）

教學演繹千變萬化

李校長認為教學有趣之處在於演繹方式的千變萬化。「單向的填鴨式教育已經不可行，要走出課室，講求生活化。現時網絡上好多資訊，知識量不會少，學習不能只是背誦，而是要經過分析後，能夠應用出來。」

那次公開課教的是沈復的《閒情記趣》，「文中講及童年時觀察螞蟻一事，學生有沒有認真看過螞蟻？可直接用VR將畫面情景呈現出來。他們已經是年輕人，對童年的感覺不大，我就選幾首可以令學生回憶童年的兒歌來播，有聲有畫自然多聯想，感受體會就會出來。」學生從學習中有反思和感受，已經算是成功的教學。

▲ 李鏡品校長在公開課中，以VR科技、音樂來講解文言文。（學校提供）

李校長指教育工作絕對不能單打獨鬥，團體精神很重要，就如公開課堂也需同事協助製作VR影像、相應道具等才能成事。又如老師的工作量繁重，倒不如化零為整。「在準備教案方面，老師在討論後共同分擔工作，如10個單元，每人負責兩個，之後一齊共用，大家才有餘力專注做得更好。」

為學生築夢尋方向

講起理想中的學校，李校長笑說：「中學的6年生活，在人生中佔有很重要的地位，是年少時代的代表，希望學生在學校留下美好的快樂回憶。」一切先從學生愛上這間學校着手，多元化的活動絕對是神助攻。

李校長指在接手學校之前，學生在體育、藝術和創意方面的表現已十分出色。他便大膽地將「課外活動」納入常規課堂之中，名為「築夢課程」，以十多人的小班形式、每星期上課一節的模式進行，包括鼓樂、電子琴、體適能、舞蹈、校園電視台、繪畫等。同時不忘尊重學生的自主權，讓他們可選擇喜愛的活動。

▲ 李校長認為音樂能陶冶性情，希望學生從中能獲得成功感，建立自信。（學校提供）

在中一的上下學期中，學生有兩次機會挑選喜歡的活動；中二時大概能確定興趣所在，或是老師亦發掘出具潛能的學生，「對號入座」更能專注培養，當中表現出色的學生，自然而然想代表學校出外挑戰不同的比賽。

成功感建立自信

李校長認為參加比賽很重要，不論贏輸，當學生披着佛教黃允畋中學之名參賽時，自然對學校有歸屬感，在讀書學習方面自然更上心。「看到學生在舞台上或者賽事中發光發亮，自信十足的模樣，都是在練習中慢慢建立起來。我相信他們在面對其他挑戰時，也會充滿信心，敢做敢嘗試。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「學生在某方面有天份、能力之餘，都要對自己有要求，通過不斷的練習，這就有了一個方向。」當中的校園電視台多年來成績彪炳，拿下多個比賽獎項，誰想到現時學校擔任電視台台長的女同學，在小學時十分文靜害羞，從不參加任何活動，成績亦平平無奇，卻在中一加入校園電視台後，迎來她人生的一個轉捩點。

教育是以生命影響生命，學生也能互相影響和鞭策進步。「他們在團體活動中，會受其他人的感染，為了共同目標而努力，從成功感中建立出自信。」校長笑指熱愛才能全情投入。「女同學學做主持，參與節目製作，當中慢慢習慣與其他同學溝通，大大改善了人際關係。如今能獨當一面地籌劃不同的節目、管理製作團隊。」女台長漸漸對學校有歸屬感，在讀書方面更為用功，中二時成績突飛猛進，讓校長老師驚喜不已。

▲ 學生從探訪長者的義工活動中，建立正確的人生觀和價值觀。（學校提供）

走過學校禮堂前的一整排玻璃櫃，滿是各項佳績的獎杯，由本地到國際級的賽事獎盃均有，成績輝煌。李校長認真說：「沒有最好的學校，只有最適合的學校。」學生的讀書成績未必是最優秀，但他們在運動、音樂、舞蹈等方面的表現極之出色，絕對不比所謂的名校遜色。學生從實踐努力中建立出來的信心，以及對未來人生的規劃方向，正是6年中學生活一點一滴積累而成。

記者：劉妙賢