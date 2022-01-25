【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心

▲ 傳李佳芯曾背陳炳銓腳踏兩船，與蟲草大王陳恩德密會照流出。

女神李佳芯（Ali）於2020年宣布與拍拖7年的陳炳銓分手，回復單身。直到去年底被影到與有「蟲草大王」之稱的陳恩德（Mark）到酒店密會，當時二人均否認戀情，但後來又多次傳出阿Mark力追Ali。

直到今日（1月25日）有傳媒爆料並放出多張李佳芯與陳恩德約會的照片，爆出二人秘戀已超過1年，更懷疑Ali曾一腳踏兩船背著陳炳銓與Mark交往。

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▲ （instagram圖片）

藥箱都變成首飾箱

現年39歲的視后阿Ali一向是女神之列，在2020年Ali宣佈與拍拖七年的男友陳炳銓分手，Ali後來接受訪問時承認曾向對方提出結婚的提議，可惜男方未有結婚打算，最後二人不婚即分。

回復單身後的Ali遷出與陳炳銓同居的西貢寓所，努力療情傷。直到去年十月，有媒體影到Ali與一名中年男子出入五星級酒店，二人密會兩小時才離開，事後得知男方正是上市公司御藥堂主席、有「蟲草大王」之稱的陳恩德，男方最為人熟悉的，相信就是旗下品牌的宣傳口號：「藥箱都變成首飾箱。」

酒店密會照片流出後，Ali與阿Mark都否認戀情，女方解釋二人見面是為了及洽談有關合作微電影的合約問題，而男方則大讚Ali為人，不過卻謙稱自己年紀太大不適合Ali。

▲ （instagram圖片）

出盡招數追女神

同年12月，有指阿Mark為了氹「女神」歡心，特意在其九龍塘畢架山豪宅的花園草地，安排了一部製雪車，為未能出國過聖誕的Ali送上白色飄雪聖誕。

當時Ali亦有承認對方的安排，不過對外回應指二人只屬生意拍檔，出動雪車是為了示範拍攝效果，Ali當日在飄雪下的自拍照，疑為了避嫌更隔了兩個月才公開。

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鑽石心口針贈Ali

直到近日，有媒體得到更多有關這段戀情的消息，多張Ali與阿Mark約會的照片曝光，除了在飄雪聖誕下的自拍照，另外還有撐檯腳食燒鵝髀的「男友視覺」照。

此外，爆料者還透露阿Mark為了氹Ali歡心，特意設計「心」字的圖案，並把它製成蛋糕及鑽石心口針贈予Ali，望搏女神一笑。另外，在去年七月Ali曾向阿Mark提出要求，希望他能投資由她執導的微電影，男方無條件豪擲30萬力撐Ali行善拍攝與腦退化相關的微電影。

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傳已秘戀1年

爆料者下特意提到，其實Mark早成功追到Ali，二人已經秘戀1年，在時間線上更疑與陳炳銓有重疊。不過，至今兩位當時人暫時仍未就事件作出回應。

比Ali年長超過10年的阿Mark是保健品牌「御藥堂」的主席，與已故太太育有一對分別12及18歲的兒子。

他曾接受訪問時提到，人生的低谷是在9個月內失去了父親與太太。阿Mark與太太在中學年代相識，對方是其初戀並在25歲結婚，可惜太太因病在年前去逝。