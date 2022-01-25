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【食物安全】波蘭和南非部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:04 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

食物安全中心今日（25日）宣布，因應波蘭獸醫檢查總署與南非農業、土地改革和農村發展部分別通報，指波蘭喀爾巴阡山省Przeworski區和南非誇祖魯納塔爾省uMhlathuze Local Municipality爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港去年首九個月從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋。香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港去年首9個月並無從南非進口禽肉。已就事件聯絡波蘭和南非當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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責任編輯：余思嵐

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