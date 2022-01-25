【飯戲攻心】子華神工作停頓躺平生活　Stephy盼疫情快日過去

▲ 《飯戲攻心》導演及一眾演員寫揮春送祝福。

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之、陳湛文及林明禎主演的賀歲片《飯戲攻心》，原定於2022農曆新年大年初一與觀眾見面，奈何近日爆發第五波疫情，導致戲院要暫停營業。

《飯戲攻心》的團隊及演員皆期望疫期早日消退，巿民重回正常生活，《飯戲攻心》導演陳詠燊（Sunny）昨晚（1月24日）聯同眾演員出席「戲院新春回歸集氣記者會」，齊向香港巿民預先拜早年，祝願大家「龍精虎猛 虎虎生威」，早日驅走疫症。

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在活動上，導演及演員趁農曆新年將至，即席揮毫為寫揮春拜年，Sunny導演送上「飯飯都掂」表示：「祝大家有飯食、有工開，飯飯都掂！」

至於黃子華寫上「如有神助」，他笑言：「字眼不重要，字體緊要。」而Stephy寫上「風生水起」：「代表要風得風，疫情快啲過去。」

為大家送上「一飛沖天」的張繼聰則說：「一飛沖天，大家要飛出去，再去遠些。」手執「百毒不侵」揮春的陳湛文說：「希望大家都遠離病毒。」

最近廣東話突飛猛進的林明禎寫上「好嘢」，她稱：「就是甚麼東西都好嘢！」而素來有在藝術方面發展的王菀之，繪畫一隻可愛小虎，她說：「其實想畫老虎，點知畫了一隻貓，來不及畫，祝大家龍馬精神，虎虎生威，身體健康。」

放鬆心情面對疫情

多位演員同時分享過年前的心情，子華神的工作因疫情而停頓，但不失風趣幽默笑言：「最近要躺平，而且有工作都會很便宜去做。」

張繼聰笑指：「近兩年的習俗是大家留在家中，互相對望，希望疫情快點過，大家像從前一樣可以拜年。」王菀之說：「我懂得煮團年飯餸，又很喜歡食糕點，不是新年也煮糕點吃。」

對於今次電影拍攝，Stephy所演角色的情緒波動甚大，笑言：「我個人好都似角色『好跳』，只是大家看不到。」

陳湛文認可參演《飯戲攻心》是幸運：「過往拍的東西需要一段時間才能與觀眾見面，我不敢說是豐收是播種的一年。」

而林明禎稱說：「拍攝時非常緊張，但大家都很照顧我，過程是非常好玩，多謝大家照顧。」