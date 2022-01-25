【川崎症】兒童持續數天發燒或患上川崎症　延誤治療或致冠狀動脈瘤

▲ 醫生指出錯過川崎症的黃金治療期或有嚴重併發症。（冼偉倫攝）

兒童發燒是常見徵狀，惟一旦持續發燒不退或患川崎症，延誤治療可長遠影響心臟功能。兒科醫生指出，川崎症有六大徵狀，調查發現僅5成家長知道川崎症主要病徵，或令子女錯過黃金治療期。

川崎症是一種急性系統性血管炎，亦是兒童最常見的後天性心臟病成因。據醫管局數字，過去3年每年約有200名兒童患有此病。香港兒科心臟學會主席張蔚賢表示，川崎症一般發生在5歲以下兒童身上，有六大徵狀，包括兒童持續5天發高燒、四肢及軀幹出現紅疹、手腳持續泛紅及腫、頸部淋巴結發漲、嘴唇乾裂泛紅，舌頭呈草莓狀，以及兩眼結膜充血而沒有分泌物。他指出，當兒童出現其中4項病徵，便很可能患上川崎症。

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今年6歲的昊庭在1歲半時患上川崎症，昊庭媽媽稱，當時昊庭連續2天發燒，她帶同兒子到私家診所求醫，惟服用醫生處方的退燒藥後仍無太大效用。她驚慌下到瑪嘉烈醫院求醫，才知道昊庭其實是患上川崎症：

從未聽聞過川崎症，當時好緊張好驚，即刻上網查。

幸好發現及時，昊庭在發病後4天確診，把握發病後5至10天的黃金治療期接受治療，現時昊庭已恢復健康。

然而並非所有川崎症患者都痊癒，香港小童群益會調查顯示，僅2成受訪者曾聽聞川崎症，僅5成家長知道川崎症主要病徵，反映社會對川崎症認識不足，以致病人錯過黃金治療期。

香港兒科心臟學會前主席李淑嫻表示，若錯過黃水治療期，在發病10天之後進行治療，治療效果將大幅下降，或引致冠狀動脈發炎，將留下不可逆的後遺症，可能會引致冠狀動脈瘤及動脈收窄，或需要進行心臟搭橋手術，影響終身。

張蔚賢指出，因川崎症較為罕見，且需要為兒童進行大量檢測才能確診，一般門診醫生未必對川崎症敏感。而半歲以下兒童徵狀不明顯，可能只會持續數天發燒，或耽誤黃金治療期。李淑嫻強調：「黃金治療期過後無得返轉頭。」

他提醒家長，若孩子持續發燒5天且未找到合理發燒原因，家長可詢問醫生患上川崎症可能性，把握黃金治療期及早求醫。

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記者：黃穎津