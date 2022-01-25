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【農曆新年】消息：當局召募退休紀律部隊人員新年協助圍封強檢行動　時薪390元

社會 16:31 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

原定明日結束圍封強檢的逸葵樓須延長2天。 （陳靜儀攝）

第五波疫情爆發，當局在葵涌圍封檢測，已動用過千公務員參與協助。消息指，政府正在為新年期間（本月31日至2月3日）有足夠人手應付封區行動，現正以短期及兼職形式召募專隊成員，時薪為390元。Topick已向警務處及公務員事務局查詢，正等待回應。

招聘內容提到，誠邀已退休的紀律部隊同事參與「圍封及強檢行動」專隊，其工作包括到有高感染風險的樓宇中上門探訪、協助居民登記、處理特別案例(如老人家)、人流管制、維持秩序等。而參與行動的專隊成員將獲提供足夠的全副個人防護裝備，亦會免費獲安排進行檢測。行動時間約由下午5時，大約於零晨2至3時結束，或在日間進行，實際時間視乎個別行動情況。

招聘內容指，新春佳節本應與家人共度佳節，但疫情嚴峻，實在需要富經驗的同事予支援。所以公務員事務局會向上述四天參與行動的轉隊退休紀律部隊，發放每小時390元的報酬，以反映工作挑戰性。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：袁澍

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