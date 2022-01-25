【葵涌邨爆疫】葵涌邨今日新增33宗確診個案　連同初確累計達276宗

▲ 葵涌邨今日新增33宗確診及31宗初步確診。

本港爆發第五波疫情，其中葵涌邨更出現Omicron變種病毒大型爆發，衞生防護中心公布，葵涌邨今日新增33宗確診及31宗初步確診，涉及30多個單位，累計達276宗個案。

今新增個案涉及住宅包括：

逸葵樓： 新增 15宗確診、17單位，包括1名保安； 累計 163宗確診，涉至少117個單位

15宗確診、17單位，包括1名保安； 163宗確診，涉至少117個單位 映葵樓： 新增 4宗確診、15單位； 累計 37宗確診

4宗確診、15單位； 37宗確診 夏葵樓： 新增 10宗確診、5單位

10宗確診、5單位 翠葵樓： 新增 1宗確診、1單位； 累計 2宗確診、涉2單位

1宗確診、1單位； 2宗確診、涉2單位 旭葵樓： 新增 1宗確診、1單位； 累計 2宗確診、涉2單位

1宗確診、1單位； 2宗確診、涉2單位 雅葵樓： 新增 1宗確診、1單位； 累計 4宗確診、涉4單位

1宗確診、1單位； 4宗確診、涉4單位 芊葵樓：累計1宗、1單位

曉葵樓：累計1宗、1單位

春葵樓： 新增 2宗初步確診、2單位； 累計 3宗個案、涉3單位

2宗初步確診、2單位； 3宗個案、涉3單位 碧葵樓： 新增 1宗初步確診、1單位； 累計 2宗個案、涉2單位

1宗初步確診、1單位； 2宗個案、涉2單位 綠葵樓：新增1宗初步確診、1單位；累計2宗個案、涉2單位

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已在荃灣富強採取11個環境樣本，當中有3個陽性，均在樓上單位，包括地下去水位及洗手盤。

港府今日（25日）宣布，延長就葵涌邨夏葵樓作出的檢測宣告及強制檢測行動至1月29日，即看：【下一頁】。

▲ 葵涌邨居民排隊做檢測。（ 陳靜儀攝）

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：鄧凱文