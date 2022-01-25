【葵涌邨爆疫】葵涌邨今日新增33宗確診個案 連同初確累計達276宗
社會 16:38 2022/01/25
本港爆發第五波疫情，其中葵涌邨更出現Omicron變種病毒大型爆發，衞生防護中心公布，葵涌邨今日新增33宗確診及31宗初步確診，涉及30多個單位，累計達276宗個案。
今新增個案涉及住宅包括：
- 逸葵樓：新增15宗確診、17單位，包括1名保安；累計163宗確診，涉至少117個單位
- 映葵樓：新增4宗確診、15單位；累計37宗確診
- 夏葵樓：新增10宗確診、5單位
- 翠葵樓：新增1宗確診、1單位；累計2宗確診、涉2單位
- 旭葵樓：新增1宗確診、1單位；累計2宗確診、涉2單位
- 雅葵樓：新增1宗確診、1單位；累計4宗確診、涉4單位
- 芊葵樓：累計1宗、1單位
- 曉葵樓：累計1宗、1單位
- 春葵樓：新增2宗初步確診、2單位；累計3宗個案、涉3單位
- 碧葵樓：新增1宗初步確診、1單位；累計2宗個案、涉2單位
- 綠葵樓：新增1宗初步確診、1單位；累計2宗個案、涉2單位
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已在荃灣富強採取11個環境樣本，當中有3個陽性，均在樓上單位，包括地下去水位及洗手盤。
港府今日（25日）宣布，延長就葵涌邨夏葵樓作出的檢測宣告及強制檢測行動至1月29日，即看：【下一頁】。
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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記者：鄧凱文