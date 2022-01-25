【腦中風】台星納豆腦出血入院緊急開刀　醫生拆解中風先兆教減低風險

▲ 台星納豆腦出血入院緊急開刀，醫生拆解中風先兆教減低風險。

台灣藝人納豆（林郁智）昨日（24日）驚傳腦出血入院開刀，經紀公司今日發聲明證實納豆病況，並指手術過程順利，納豆無生命危險。出血性腦中風是常見的都市病殺手，有本港腦神經外科醫生表示，早識別中風的先兆，並及早接受治療，可避免造成嚴重的後果。

根據台媒報道，納豆經紀公司今日發聲明證實，納豆昨日因頭痛不適，在女友陪同下前往醫院檢查，被診斷腦壓過高，並有出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後，進行引流手術。聲明指，手術過程順利，納豆目前在醫院休養中，並無生命危險。

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本港腦神經外科醫生腦神經科專科醫生盛斌過去曾指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，即醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。

病人的小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

他指病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆。

談（Talk for Speech） : 表達或說話有困難

笑（Smile for Face）：面部表情不對稱

用（Use for Arm）：一邊手腳無力

兵（SOS for Timely call for help）：即時請「救兵」，報警求助

他指，不同病人有不同的徵狀，有些病人「集齊」四個先兆，有些得一、兩樣，徵狀可漸進式或一次過發生。

3個減低中風風險方法

生活模式改變：

盛醫生表示，病人曾經中風，其再次中風風險一定高過從沒有中風的人士，所以這些病人要盡快把中風風險降低，包括透過生活模式改變，如定期運動、良好飲食習慣、戒煙、控制體重等。

管好慢性疾病：

家族有常見的都市病如糖尿病、高血壓、高血脂等，應定期做檢查，因為由糖尿病、高血壓發展至血管變差以致中風，基本上都需要好幾年時間，所以及早治療都市病有助減低中風的風險。

留意高危因素：

心房纖維性顫動亦是近年受關注的中風高危因素。心房纖維性顫動是心律不整的一種，會導致心臟血栓的形成，當血塊離開心臟並流至腦部的血管時，就會引致中風，而心房纖維性顫動要服用抗凝藥物，有助減低中風機會。

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責任編輯︰羅嘉欣