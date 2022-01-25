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【虐兒事件】民建聯晤勞福局促公開報告　陳恒鑌：除牌機率較大

社會 15:53 2022/01/25

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香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件。警方今日再拘捕2名院舍職員，總被捕人數達20人，受虐兒童增至35人。民建聯民建聯立法會議員今晨已約見勞工及福利局，要求局方公開香港保護兒童會「童樂居」虐兒事件的調查報告，嚴肅檢視香港保護兒童會續牌事宜。立法會福利事務委員會主席陳恒鑌預計，機構被政府除牌機率較大。

民建聯立法會議員與勞工及福利局副局長何啟明見面，要求保護兒童會公開調查報告，更要求局方嚴肅檢視機構是否仍適合受到政府資助，當局應該更換兒童會的管理層，甚至把服務單位「除牌」。

立法會福利事務委員會主席陳恒鑌則指出，會與局方商討，盡快安排在福利事務委員會召開特別會議，商討事件。他認為當局或機構必須向委員公開調查報告。他估計，機構被除牌機會較大。

九龍西立法會議員鄭泳舜議員指出，市民對保護兒童會及童樂居管理層已失去信心，對今次可能是持續發生的集體虐兒事件，感到非常震驚與憤怒。對事件在12月被揭發以來，保護兒童會遲遲未有交代最新情況，亦感到十分失望。他稱當局必須按事件嚴重性，要求撤換管理層，甚至「除牌」。

立法會議員葛珮帆表示，目前只有兩所機構提供這類兒童特別照顧服務，非常不足夠，她要求當局須加大相關服務，並增加提供這些服務的機構數目。在現時情況下，局方必須確保院舍內幼兒獲得妥善照顧。就公開調查報告，她認為兒童會必須開誠布公，不要掩飾職員犯錯的事實。


 

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