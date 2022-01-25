特首戰冼國林無祝福難入閘　參選政綱包括填海、23條立法

▲ 冼國林在網上公布其政綱。（冼師傅講場）

各方翹首以待的特首選戰，真命天子遲遲未出場，深藍的KOL、商人冼國林，卻日前搶先宣布參選。但據知他今次出選未獲中方祝福，中方嫡系的傳媒，對其參選隻字不提，料他難以入閘陪跑。

冼國林今次宣布出選特首，相當搶眼球，一來，他是深藍陣營的KOL，近年開始於政界活躍，其創於2019年的YouTube頻道，擁有約15.5萬訂閱者；二來，他是影視界人物，是影星王祖藍舅父，又是藝人陳嘉桓的師父，作為詠春拳葉問之子葉準的徒弟，冼國林投資電影《葉問》，捲起一股港產功夫片高潮。

多個資深親中消息都表示，冼國林今次出選，並未獲北京祝福，建制派的核心人物，都不會表態支持；值得留意的是，中方嫡系的大公文匯集團，對冼國林出選，至今隻字不提，並無報道，顯然是刻意冷處理。

有建制中人認為，冼國林作為KOL和商人，今次宣布出選，有助提升其知名度，對其有利；在政治上，他雖然最終料難以入閘，成為正式候選人，但卻有搞局成分，因為他過去不時狠批特首林鄭月娥。

冼國林日前公布部份政綱，包括建議修訂《保護海港條例》，提出在南丫島、觀塘避風塘填海，並重置葵青貨櫃碼頭，目標在5年內解決劏房問題。

他又建議，今年內為《基本法》23條完成立法，並修例打擊假消息、假新聞，又倡在南丫島興建超級監獄等。他更稱如成功當選後疫情仍未解決，會積極參考內地抗疫方法及引入專家協助，解決疫情困擾及加快通關。

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