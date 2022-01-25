【立法會】18個事務委員會正副主席出爐　容海恩獲選司法副主席

▲ 立法會18個事務委員會今舉行正、副主席選舉。（資料圖片）

立法會18個事務委員會今舉行正、副主席選舉，僅司法及法律事務委員會副主席一職出現競爭，法律界林新強最終以5票之差，不敵新民黨容海恩。

容海恩獲得廖長江提名，林新強則獲何君堯提名。選舉以不記名投票進行，最終容海恩獲得10票，林新強僅獲5票，容海恩今次勝出，亦打破了該委員會正副主席之位，均由法律界議員出任的紀錄。

綜觀18個事務委員會，主席均由「舊人」出任，至於副主席一職，主要由「新丁」佔據。

今日事務委員會會議由9時開始，半小時一個，至傍晚6點半結束，雖然不少委員都發言表達期望，但會議均能控制在半小時內結束。不過，選委界議員何君堯在財務委員會主席陳健波宣布其當選資訊科技及廣播事務委員會主席時，卻不在席，需由陳健波繼續主持副主席選舉。姍姍來遲的何君堯致歉，解釋稱，自己因為搭錯電梯所以遲到。

早前到竹篙灣檢疫中心隔離的四位議員今亦有出席各委員會，資訊科技及廣播事務委員會副主席邱達根關注數據安全法，又希望政府帶頭採購本地科技，以及推出長遠的科技藍圖，以推動本港科技發展。

18個事務委員會正副主席名單

●委員會／主席／副主席

●司法及法律／張國鈞（民建聯）／容海恩（新民黨）

●工商／邵家輝（自由黨）／陳祖恒

●政制／周浩鼎（民建聯）／李浩然（G19）

●發展／謝偉銓（G19）／劉國勳（民建聯）

●經濟發展／吳永嘉（經民聯）／黃英豪（民建聯）

●教育／梁美芬（經民聯）／鄧飛（教聯會）

●環境／葛珮帆（民建聯）／劉業強（經民聯）

●財經／林健鋒（經民聯）／黃元山（G19）

●食物安全及環境衞生／何俊賢（民建聯）／陳家珮（新民黨）

●衞生／張宇人（自由黨）／陳凱欣

●民政／鄭泳舜（民建聯）／ 霍啟剛（G19）

●房屋／麥美娟（工聯會）／梁文廣（西九新動力）

●資訊科技及廣播／何君堯／邱達根（G19）

●人力／陸頌雄（工聯會）／林振昇（勞聯）

●公務員及資助機構員工／郭偉强（工聯會）／蘇長荣

●保安／陳克勤（民建聯）／黎棟國（新民黨）

●交通／易志明（自由黨）／陳紹雄

●福利／陳恒鑌（民建聯）／鄧家彪（工聯會）

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記者：林曉君