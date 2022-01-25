【新冠肺炎】配合政府防疫措施　嗇色園年廿九頭炷香不對外開放

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黃大仙祠今日（25日）宣布，為保障入祠善信安全及配合政府防疫措施，原定年廿九晚舉行的頭炷香將不會開放予公眾人士參與。

年廿九晚頭炷香安排

黃大仙祠於年廿九（即1月31日）將會維持平日的日間開放時間，由早上7時半至下午4時

於子夜舉行的頭炷香將不會開放予公眾參與，亦不設傳媒採訪，改由監院李耀輝（義覺）道長為主科，率董事會成員主持壬寅年祈福科儀，於子夜十二時正鐘鼓齊鳴二十四響，至心朝禮及上表，為全港市民善信祈福

壬寅年祈福科儀將會透過園方Facebook專頁及YouTube頻道進行網上直播，邀請各善信安坐家中觀看，共祈福佑，大仙福澤廣披，有求必應

善信可同步在家中朝向獅子山方向，心念獅子山下大仙祠黃大仙聖座，一同誠心上稟黃大仙師，祈求大仙庇佑

園方亦已撰寫「善信啟稟文」讓善信於子夜十二時正同步在家中上稟祈願。為方便市民，「善信啟稟文」將於年廿九晚前在各大報章、網站及Facebook專頁刊登

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責任編輯：余思嵐