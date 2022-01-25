【葵涌邨爆疫】民建聯工聯會籲為圍封強檢市民提供病假紙　倡津貼受影響「打工仔」

▲ 民建聯倡設「基層員工特別援助津貼」。

第五波疫情升溫，政府圍封多幢大廈要求居民接受強制檢測，其中葵涌邨夏葵樓的圍封行動，需要延長至本周六。民建聯立法會議員建議政府研究設立「基層員工特別援助津貼」，為受影響的「打工仔」提供每日500元津貼，或將給予確診者的5000元恩恤津貼的適用範圍，擴展至遭「禁足」人士。工聯會立法會議員則

葛珮帆、陳恒鑌、顏汶羽、李世榮及黃俊碩今日上午與食物及衞生局副局長徐德義，以及勞工及福利局副局長何啟明會面。顏汶羽指，接獲圍封大廈的居民反映，由於未能上班而被逼放無薪假，其至遭解僱，建議如居民因為抗疫需要接受圍封強檢，可獲得病假證明書，讓員工可向僱主申請有薪病假，勞工權益得到法例保障；同時，勞工處應發出清晰指引，聲明僱主不能要求僱員以年假代替圍封隔離期。

另外，民建聯亦提議政府研究設立「基層員工特別援助津貼」，開放給因為需要強制入住檢疫中心或居住大廈被連續數日強制圍封，因而收入減少的「打工仔」申請，每人每日最多500元津貼， 或擴闊現時適用於為「手停口停」的確診者而設的5000元恩恤津貼，至因圍封檢測而受影響的「打工仔」。

工聯會議員陸頌雄指，居民接受家居隔離，亦是配合政府的防疫政策，他們亦應能獲取病假紙。他要求衛生署為他們提供「病假證明書」，讓他們可享有病假津貼。他亦要求勞工處進一步澄清勞工法例，確認「打工仔」在疫情下的勞工權益，避免因此而被剋扣工資、扣減假期或解僱，並向「打工仔」發放緊急停工津貼。

另外，議員林素蔚、楊永杰、梁文廣、張欣宇、朱國強、林筱魯及洪雯發聯合聲明，促請行政長官及相關政策局聯合制定並公布就「多日圍封及強制檢測行動」的緊急檢疫清晰指引、流程、政府內部人手分配及應急配套。

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責任編輯：陳葆琳