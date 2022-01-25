【再工業化】聯泰行獲政府資助1490萬元設鮮蛋液智能生產綫   大埔設廠每日產量料高3倍

▲ 黃文忠（左1）-創新科技署助理署長（資助計劃）。 潘婷婷（左2）-創新科技署署長。 楊金炎（左3）-聯泰香港鮮蛋液有限公司董事總經理。 劉小萍（右）-聯泰香港鮮蛋液有限公司營運經理。 （梁偉榮攝）

政府推出「再工業化資助計劃」，資助生產商在香港設立創新智能生產綫。創新科技署今日(25日)與聯泰香港鮮蛋液有限公司，就設立鮮蛋液製品智能生產線項目簽署資助協議，撥款1,490萬元資助聯泰設立智能生產綫，每日產量料可提高3倍，預計2年內可投入生產。

聯泰香港鮮蛋液有限公司董事總經理楊金炎表示，其公司的鮮蛋液目前供應全港數百間食肆、知名餅店及連鎖餐廳使用，市佔率高達30%。但自2013年起使用從歐洲引入的巴斯德消毒技術自動化生產技術，產量已飽和，故向政府申請資助，以工業4.0智能生產技術提高產能。

楊金炎續指，目前設在西區副食品批發市場的廠房面積僅1萬多呎，每日生產30噸鮮蛋液：之後會在大埔工業區設廠，佔地7.5萬呎，當中1.8萬呎用作智能生產，每日可生產60-70噸鮮蛋液，，且生產成本降低2至3成。其餘用地會用作貨倉及「蛋殼轉廢」技術的創科中心，日後亦希望開放予學校參觀。

創新科技署署長潘婷婷稱，高興有本地老字號參與計劃，歡迎更多廠家申請設立智能生產線，提高質量。計劃開始已來創科署目前接獲35宗申請，評審委員會已評審25宗，當中對21宗申請原則上支持，涵蓋生物科技、食品製造及加工、醫療器材、納米纖維等行業，反映業界反應良好。

政府在2020年7月推出再工業化資助計劃，政府與企業以1︰2的配對形式資助生產商在港設立生產綫，上限為1,500萬元。總資助額達1.53億元。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒