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陳逸璇新碟銷量報捷加推黑膠碟　Jolie添信心做靚聲天后

娛樂 16:33 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陳逸璇新碟達金唱片銷量。

Jolie陳逸璇去年7月推出專輯《Tasting》，將流行曲揉合爵士樂元素重新演繹中外經典金曲，專輯成為發燒音響界的新寵兒。不單得到業內人士及音響發燒友喜愛，銷量報捷達金唱片數字，近日環球唱片更特意推出《Tasting》黑膠唱片。

Jolie心情非常興奮，她形容能夠推出黑膠唱片是非常夢幻的一件事，她說：「自己很喜歡黑膠唱片，在家裏有一個小小的collection，大部份都是經典爵士音樂。想到自己竟然可以像殿堂級音樂人，如Ella Fitzgerald ， Miles Davis擁有自己的黑膠碟 ，絕對是一種榮幸，感覺非常夢幻！」

對於《Tasting》達到金唱片數字，Jolie很感恩：「能夠達到金唱片成績非常感動，我的努力沒有白費。很感謝我的團隊，包括公司上下同事，有份參與的音樂人，特別要多謝監製Joseph Ip (葉廣權)，他真的非常愛錫我，為我監製一張非常好聽的大碟。多謝喜歡這張大碟的樂迷，在數碼化的年代仍然支持實體唱片。我會繼續努力，做更多好音樂答謝大家。」

Jolie有意向發燒天后邁進。

《Tasting》反應熱烈，令Jolie更有信心向「靚聲碟」方向發展，繼續與頂級音樂人一同做音樂，務求令所有樂迷得到最好的音樂享受。下一張大碟她希望可以有更鮮明的風格，讓大家認識到不同面向的Jolie陳逸璇。

負責錄製《Tasting》結他部份的著名結他手Joey Tang替Jolie感到高興，他說：「《Tasting》能夠得到金唱片成績，我非常開心！證明在香港樂壇，只要用心做好音樂一定會得到成功的機會，恭喜Jolie、Joseph！」

最新影片：193+肥仔訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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