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【女神戀情】李佳芯被指戀上蟲草大王　Ali撰長文詳述與富商陳恩德認識經過

娛樂 17:03 2022/01/25

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現年39歲的李佳芯（Ali）被爆出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘密超過一年，更指她疑似腳踏兩船，在未跟相戀七年的陳炳銓完全分手就與阿Mark發展關係。Ali剛剛就此事在其限時動態發文澄清。

今日（1月25日）有媒體發放多張Ali與阿Mark的合照，爆料指二人已經秘戀超過1年，更指Ali在戀情起初腳踏兩船，背著相戀7年的男友陳炳銓與對方開始新戀情。

【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心

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【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心

Ali終於在今日下午，於個人IG的限時動態發文，澄清與阿Mark只得工作關係，並強調二人從沒有展過任何關係，過後亦不會有任何發展空間。全文如下。

本人於2020年約8月中由同事介紹認識陳先生，因陳生計劃跟不同藝人合作發展一系列產品生意，而陳生與本人當時所洽談的為一項瘦身咖啡產品。

第一次跟他及其員工見面是其位於銅鑼灣的工作室，而經過幾次會談後因未能達到共識而沒有繼續洽談。

其後陳生再次邀請本人參與其有關寵物計劃，當時得知他亦有跟多位公司藝人合作，唯當時本人飼養多年的貓咪離世不久，所以最後也沒有就該計劃有進一步合作。

不久之後陳生亦有提出邀請本人參與慈善演唱嘉賓，惟經公司了解，加上本人未有足夠信心，所以計劃最終擱置。

期間，本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅止而已。

直到2021年尾，因微電影計劃再跟陳生在電話聯繫上，後於去年十月於酒店中菜廳商討電影細節，其後因為出現不實報導，為免再惹誤會，已再沒有跟對方見面。

本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。

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傳富商展熱烈追求

此次緋聞起因，是Ali在去年10月被拍得與阿Mark出入酒店而傳出戀情，雙方曾公開否認，但後來爆出阿Mark為得Ali歡心特意安排製雪機營造白色聖誕，又找人設計心字圖案製作蛋糕及鑽石扣針送贈Ali展開熱烈追求。

直到今日，流出多張「男友視覺」，以及Ali與阿Mark的「約會」照，而傳出二人已經秘戀超過1年的傳聞。

撰文 : TOPick柴犬出動

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