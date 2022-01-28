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【靚太廚房】新春賀年菜小尖椒豚肉爆炒海參　亞博總廚親授浸發爽口滑身海參秘訣

休閒消費 19:03 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

亞洲國際博覽館中菜行政總廚李鎮光師傅教大家整賀年菜小尖椒豚肉爆炒海參。

以往新年都是吃年年有魚、蠔豉燜冬菇等傳統菜式，今年不妨在家試做新派賀年菜式!今集《靚太廚房》請來亞洲國際博覽館中菜行政總廚李鎮光師傅教整小尖椒豚肉爆炒海參，分享處理鮮海參秘訣及下廚小貼士。

亞洲國際博覽館中菜行政總廚李鎮光師傅(右)、主持Melody(左)。(湛斯雅攝)

切忌沾到油漬及用熱水浸發

浸發海參方法分別有水發、冰發及乾發，一般家庭會用冰發方式，即先將海參蒸30分鐘，加入冰及水，放入雪櫃3至4日。其後，剪掉海參肚，放入鑊蒸，再加入冰。

師傅指浸發過程中，不能沾到油，否則海參會化皮、掉渣，又建議用冰水浸發海參，因效果會比熱水更好，令海參質感更厚實。

小尖椒豚肉爆炒海參。(湛斯雅攝)

材料:

小尖椒豚肉爆炒海參

材料:海參 (6兩)、日本小甜椒 (4-6兩)、(豬頸肉 4兩)、紅波椒 (40克)、黃波椒 (40克)、蒜茸 (30克)

醃料:蠔油 (1/2荼匙)、糖 (1/2荼匙)、爆炒醬 (2荼匙)、生粉 (1.5荼匙)、生抽 (少許)、老抽 (少許)

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
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1) 將豚肉切絲後，加入生抽、糖拌勻並醃製。

2) 將豚肉下鑊後，加入爆炒醬。

3) 可再加入XO醬及蒜茸。

4) 先將海參沾上少少生粉，再拉油令海參更爽口滑身。

5) 將青波椒、黃波椒、紅波椒拉油。

6) 加入海參、糖、蠔油、生抽及少許湯水，炒勻，即成。

入廚小貼士：

1) 建議使用南美海參，肉質較厚，而且價錢較經濟實惠。

2) 爆炒時油溫不能過高，否則會食材會變乾。

3) 建議使用豬頸肉或梅頭。

4) 每天檢查海參浸發程度時，要清洗乾淨雙手，避免海參沾到油漬。

5) 所有材料預自分開炒，再放入鑊炒勻。

《澐 · NUVA》

地址：亞洲國際博覽館2樓

訂座及查詢：3606 8818

營業時間：星期一至日:上午1130 - 下午2:30， 下午5:30 - 晚上9:00

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責任編緝：張懿慧

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