【飯氣攻心】Do姐黃子華再聚講《男親女愛》　子華神感激遇發哥教養生

▲ 鄭裕玲黃子華因工作再度碰面。

鄭裕玲和黃子華這對因電視劇《男親女愛》而成為經典劇集情侶，繼3年前兩人在C君婚禮重遇後，近日子華神為賀歲片《飯戲攻心》宣傳，與導演陳詠燊（Sunny）接受Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，兩人自拍劇以來，22年後「余樂天」和「Miss Mo」因工作再聚首一堂。

昔日工作上拍檔碰頭，Do姐把握時間追問子華為何今次只參與演出，沒有投資做老闆，子華苦笑謂：「上次自己做老闆的《乜代宗師》雖然票房過3000萬，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都係做返演員好啲，而且難得導演Sunny找我演出前已經有一個完整劇本，故事很引人入勝，看了劇本後很快便答應下來。」

而導演Sunny亦坦言今次的創作，以一個家、6個人、4餐飯，運用一個場景去完成整部戲，對他而言很具挑戰性。

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爆子華常改劇本

Do姐回想當年與子華拍劇時，子華不時大量改劇本對白，Do姐算舊帳妙問他今時今日有否仍繼續這習慣，子華妙答：「我今次以舞台劇演員心態去演這部電影，所有收到的劇本我都當是莎士比亞的劇本，試問你又點會去改沙翁的劇本呢？」

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子華透露沒戲開的日子，自己會注重保健身體，閒時睇醫生調理身子、多做運動，有次睇醫生還撞到發哥。

提到發哥，Do姐即追問可有跟發哥跑步，子華笑言發哥做運動的時間，他才開始作息。

不過那次在醫館撞到發哥，子華覺得不可思議的說：「發哥又真的很熱心教我跑步，還要在人來人往的電梯大堂，講足十分鐘，很有心，且毫無架子。」

Do姐順勢託子華下次撞到發哥，幫她帶句說話，邀請發哥上她的節目；子華對Do姐的要求表示無問題，但不知下次何時才會撞到發哥。

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子華發哥淵源

其實子華跟發哥一早有淵源，黃子華在2018年棟篤笑曾憶述，曾先後捕獲發哥，更被對方主動邀合照的經歷。

子華第一次被發哥捕獲，是在多年前首次舉辦棟篤笑後，當時和朋友在餐廳吃飯，亦看到坐在遠處的發哥，但覺得發哥不認識自己，不敢打擾，沒想到發哥竟然主動走過來跟他握手，令他相當吃驚。

第二次遇上發哥，是在TVB拍《男親女愛》一場沙灘外景時，正好發哥也在沙灘散步，看見劇組拍戲，便走過去聊天。過了一段時間，黃子華竟然收到一份禮物。

子華說：「過了一段時間，TVB同事找我，和我說發哥有東西給你。拆開原來是一張相，這張照片正是當時黃子華在沙灘跑步的畫面，發哥更把相片裝裱好送給黃子華做禮物，讓他銘記於心至今。