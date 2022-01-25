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【新冠肺炎】日本女星深田恭子確診感染　早前持續發燒現留家休息

娛樂 17:25 2022/01/25

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新冠肺炎疫情影響全球，日本東京今天（1月25日）突破1萬2千人確診。在日本藝人廣瀨鈴、龜梨和也、佐佐木希等先後確診感染新冠肺炎，現年39歲的女神深田恭子也於今日（1月25日）透過經理公司公布她感染新冠肺炎的消息。

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深田恭子確診

深田恭子今日透過經理公司宣布確診感染新冠肺炎，表示她由本月23日開始發燒，持續也沒好轉。直至今日進行PCR檢查再確定染疫，目前在家休息養病。

其實日本演藝圈最近有超過數十名藝人確診，佐佐木希與日劇《我才不會把女兒交給YouTuber!》的部份工作人員同告確診，劇集需要停拍。

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女神曾患適應障礙症

15歲出道的深田恭子曾於1998年初與新山千春、優香、酒井彩名和大森玲子組成少女偶像組合HiP。

在1998年與金城武拍攝日劇《神呀！請給我多點時間！》爆紅，之後人氣減，出道多年更累積推出了21本寫真集，又曾參與劇集、推出歌曲。

她於2004年憑電影《下妻物語》榮獲多座最佳女主角獎，又於2021年5月因患適應障礙症而暫停演藝活動，接受治療後於2021年9月2日宣布恢復演藝活動。

吉岡里帆確診

此外，另一位女神吉岡里帆，亦和深田恭子一樣出現發燒症狀，今天做PCR後確診，同樣被規定在家中休息治療。

現年29歲的吉岡里帆，曾參演《阿淺》、《四重奏》等著名日劇。

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂行業 娛樂人物職業 日本 新冠肺炎 廣瀨鈴 新冠肺炎疫情

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