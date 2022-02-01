【四次元女神】黃正宜為追DJ夢拒讀法律系　 阿正：做電台真係好啱我

商台DJ黃正宜（阿正）於前年主持ViuTV節目《膠戰》成功入屋，及至今年《膠戰》播出第二季，阿正憑癲喪形象進一步人氣急升，夠麻甩兼不介意醜化自己，令阿正成功吸納一班粉絲。

現年28歲的阿正為中大傳播學系畢業生，初中時已立志投身電台工作的她，當年選科不理會父親反對，拒絕報讀更有「錢途」的法律系，不過阿正曾於訪談裡透露父親只是口硬心軟，其後反而支持她加入商台嘗試當DJ。

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阿正落力送歡樂

於《膠戰S2》主持裡阿正獲觀眾封為「頭腦擔當」，節目裡不時跟Edan呂爵安「對戰」，於《膠戰S2》第15集《喪屍2.0─屍殺酒家》內，當中6位膠人要玩「你講大話」的遊戲，阿正便揭穿Edan說慌，翻牌後成功將Edan踢走。

另外，阿正於節目裡不時「花癡」上身，多次向男神Jeffrey魏浚笙示愛，雖然瘋狂自肥，網民不但沒反感，反覺得阿正搞笑兼可愛。而阿正在玩遊戲時，比一眾男主持玩得更癲喪，連妝容溶掉也不理會，麻甩到暈。

阿正曾對媒體表示從不介意做諧星，無論甚麼類型的定位，只要帶給觀眾快樂便可以：「自己做下把位都很高興，因為我覺得市場上靚女有好多，我點跟人鬥，但幸好我天生不怕醜和不介意做諧星。」

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從小立志當DJ

出身自小康之家的阿正自小立志當DJ，她自言由細至大有聽電台節目的習慣，中二時開始喜愛聽叱咤903節目，可說是森美小儀陪著她長大。

讀書成績不俗的阿正於高級程度會考中考獲2A2B1C，在大學聯招期間，未有聽從父親建議報讀法律系，最終入讀中文大學新聞與傳播學院並獲得獎學金。

阿正曾於媒體訪談表示：「讀法律會悶死我，然後阿爸每年都鬧一兩轉。」她續指因為父親嫌做電台DJ賺不到錢，反而做律師收入高，若做政府工更好，薪高糧準。

畢業後，阿正於大學師兄介紹下加入DBC數碼電台任製作助理，及後參與主持DBC me2《也文也武》，一嘗「開咪」滋味，及至2016年DBC結業，阿正轉往製作公司製作教育相關影片，4個月後因患輕度情緒病而決定裸辭，其後轉往中學時期兼職的咖啡店工作。

2017年中，阿正於DJ急急子引薦下加入商台任叱咤903撰稿員，之後參與製作和主持電台節目，包括《早霸王》、《早！Junior》和《一位呀唔該》。

▲ 阿正跟媽媽如餅印一樣呀。（取自instagram）

一直堅持夢想

原來阿正加入商台前，還有份薪金較高的影音公司職位讓她考慮，當時阿正內心也在掙扎，更跟家人說若27歲做不出成績便轉行。

不過她卻獲得父親的支持，阿正曾於訪問中說：「爸爸認真地反問我：『如果這個是你夢想，為何去到27歲就要停呢？如果你真心鐘意，去到幾歲都應該堅持落去，點解你要定於27歲呢？」

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對於父親的支持，阿正感到驚訝兼感動，終於明白父親一直口硬心軟，而家人的支持成為阿正於電台努力工作的動力。

結果阿正在商台做出成績，有自己的個人節目《阿正呀唔該》、《Bad Girl佬》等，於2020年憑ViuTV節目《膠戰》系列的詼諧形象更為人熟識，其漸成品牌搶手貨，於IG發帖宣傳產品及拍廣告，早前更扮「八仙羽」拍米線廣告，喜劇演出十分精彩。

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除擔任DJ和節目主持外，阿正更與ViuTV幕後人員Agent L的女朋友Elsie Lui一起經營YouTube頻道，頻道名為《加州女孩 LA Girls》，內容也是以搞笑為主。

說到當DJ的滿足感，阿正曾說：「我是一個鍾意分享自己生活的人，所以做電台真係好啱我。」