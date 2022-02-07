【靚太安樂窩】90後結婚洗一大筆 儲兩年錢裝杏花邨單位打造北歐風

▲ 90後夫婦婚後花66萬翻新杏花邨650呎舊居，並以灰藍色為主調打造酒店式安樂窩。

不少同居情侶結婚後，都會重新裝修舊居迎接新氣象，同時計劃將來。90後夫婦婚後花66萬翻新杏花邨一個650呎單位，以灰藍色為主調，融合北歐風元素，三房改為兩房間隔，將20年舊樓打造酒店式套房設計安樂窩。

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女屋主Charlotte分享，單位是丈夫物業，由於預算有限，所以婚後2年才有足夠資金裝修全屋。原則為三房二廳，他們希望家居設計可加入個人風格，並以舒適方便為主。因此，短時間內就完成設計構思，交由裝修公司實行。

單位design好舊，但結婚已經用咗一大筆錢，所以裝修個到要時間儲。

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全爆全屋 善用高採光度優勢

設計師在玄關設備大型鞋櫃，修飾鑽石型廳間隔的缺點，既能儲物，又可增加單位私隱度，使客飯廳感覺更寬敞。廚房由摺門改用玻璃趟門，配上淺灰色雲石牆身及大型廚櫃，營造簡潔感覺。

對酒店式設計情有獨鍾的Charlotte表示，希望房間設有足夠空間擺放所有生活用品，因此將兩間房打通，合併套房及衣帽間並擴大儲物空間。書房亦設入牆式衣櫃擺放雜物，更善用採光度十足的優勢，配上白色櫃及書枱，使整體設計更光猛。

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藍系家居配色

全屋以深淺不一的藍色連貫著。大門採用前藍後黑雙色門設計;又以灰藍色及淺藍色牆身區分客飯廳;主人房則以淺藍色牆身配淺色傢俬，為睡房增添放鬆感覺，簡約而不簡單。

工程詳情：

裝修時間：5個月

總裝修設計費用約66萬，當中包括以下項目：基本裝修、傢俬訂造及安裝、拆除重做水電及牆身工程、油漆項目及淘寶用品等。

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責任編緝：張懿慧