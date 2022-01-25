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【新冠肺炎】財庫局下月16日起推疫苗氣泡　承辦商等僱員須至少打一劑新冠疫苗

社會 17:28 2022/01/25

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財經事務及庫務局和金融監管機構將推行「疫苗氣泡」。（資料圖片）

財庫局局長許正宇今日（25日）表示，因應政府將由下月16日起在政府大樓和辦公處所落實推行適用於政府僱員的「疫苗氣泡」，所有因工作相關目的進入政府室內處所的承辦商、其代理商及分判承辦商僱員均須出示已接種至少第一劑新冠疫苗。

許正宇指，財庫局已向各政策局／部門發出通函，要求它們自2月16日起在批出服務合約時加入合適合約條款，規定承辦商、其代理商及分判承辦商須遵從有關「疫苗氣泡」安排，除持有有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種新冠疫苗、或正懷孕並按個別個案事先取得批准外。

另外，金融監管機構包括保險業監管局、強制性公積金計劃管理局（包括其全資附屬公司積金易平台有限公司）和財務匯報局亦將由下月16日起，跟從政府在政府大樓和辦公處所推行的「疫苗氣泡」安排，並會把安排由其僱員擴展至服務承辦商的員工。各機構將按各自實際情況在其辦公大樓和處所制定「疫苗氣泡」實施細節。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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責任編輯：余思嵐

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