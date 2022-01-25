【尖子教室】女生獲香港日本語教育研究會獎學金　赴日本升學盼日後當日語老師

▲ 吳卓霖及蔡孆嬋（左二起）獲香港日本語教育研究會頒發獎學金

學習外語最重要的是培養興趣，香港中文大學專業進修學院應用日語高級文憑學生蔡孆嬋及吳卓霖，二人懷抱對日語的熱愛，不僅獲香港日本語教育研究會頒發獎學金，更分別升讀香港大學、日本長崎外國語大學，向自己訂下的目標進發。

談及當初毅然報讀學院的應用日語高級文憑課程，孆嬋及卓霖二人不約而同表示，考慮到課程素有口碑，而且主要由日籍老師任教，對日後的升學前景充滿信心，今次獲獎更是對她們日語能力的肯定。經歷兩年的大專生活，孆嬋分享說：

講師深入講授每個日語文法，讓我聽說讀寫方面都打下穩固的基礎，現時能輕鬆應付大學課程。

對於入學前已考獲日本語能力試驗N1的卓霖來說，講師教授寫作技巧的方法對她大有禆益。她說：

雖然我入學前已考獲N1，但之前在日語中心學日語，導師只著重考試技巧，而學院講師則幫助學生提升寫作技巧，令我們應考外國留學試時獲取佳績，這點我十分欣賞，亦有助我升讀心儀的日本大學。

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早已立志到日本升學的卓霖已獲日本長崎外國語大學取錄，將於今年4月赴日留學，她更計劃畢業後留日工作，教導外國人日語，實現成為日語教師的夢想。談及實現夢想的大計，卓霖表示：

上課期間我會細心留意講師的教學技巧，從中偷師學習。為了考取日語教師的執業資格，我會努力累積更多日語知識，亦會搜集充足的資格試資料，希望逐步邁向留日教導外國人日語的目標。

她自言接觸日本文化以來，便很欽佩日本人做事堅持到底的精神，她盼望自己也能憑着毅力，為理想努力打拼。

孆嬋現時亦已升讀香港大學文學士三年級，專修日本研究並發掘了對日漢、英日翻譯的興趣，她將會繼續好好琢磨這方面的知識，為赴日進修碩士課程鋪下基礎，希望能實現在日工作的心願。

責任編輯：王明芳