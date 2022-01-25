【疫苗接種】港大研究發現青少年接種2劑復必泰患心肌炎風險較接種1劑高6倍　建議延長3個月後再打

▲ 港大醫學院藥理及藥劑學系黃志基。(視象記者會圖片)

本港早前有青少年接種復必泰疫苗後出現心肌炎。港大醫學院兒童及青少年科學系、藥理及藥劑學系及內科學系的研究發現，青少年接種第一劑復必泰三星期之後再接種第二劑，出現心肌炎及心包炎等風險較只接種第一劑的約7倍。研究分析疫苗安全監察計劃數據，發現截至去年10月中旬，在逾22萬名接種疫苗的12至17歲青少年中，有43人接種復必泰後患心肌炎，當中36人是接種第二劑後發生；研究已在國際醫學期刊發表。

研究團隊分析注射復必泰和科興疫苗後心肌炎和心包炎病例數據。截至去年10月18日，超過22萬名接種過疫苗的青少年中，有43人在接種復必泰疫苗後因心肌炎住院，其中 36人是在接種第二劑疫苗後發生，即每10萬人中22.15人，其餘發生在第一劑疫苗後，每10萬人中3.12人，故估計於3星期接種兩劑復必泰疫苗的相對風險，是只接種第一劑的7.11倍。

團隊指出，雖然接種復必泰後患心肌炎的風險，約為未接種的3.5倍，但強調本港青少年接種後發生心肌炎的風險仍屬罕見，亦未見出現其他嚴重不良反應包括須入深切療部或及死亡個案，鑑於Omicron變種病毒的潛在威脅，建議青少年盡快接種第一劑新冠疫苗。港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基解釋，新冠肺炎與感冒不同，兒童從少已有機會接觸到感冒菌，身體有免疫能力對抗該些細菌，但新冠肺炎是全新的病毒，需要透過接種新冠疫苗對抗該病毒，不能輕視。

團隊又指，其他國家的初步數據顯示，青少年接種第二劑與第一劑疫苗的間隔越長，患心肌炎的風險越低。而在本港，建議兩針相隔時間3個月，已足以大大減低患心肌炎風險；未來市民可考慮改在大腿外側注射，減低接種後的不良反應。

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記者：洪芷晴

▲ 港大醫學院藥理及藥劑學系黃志基。(視象記者會圖片)