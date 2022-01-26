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【新春2022】西班牙餐廳限定賀年Brunch　$498起嘆8道招牌菜＋新年甜品

休閒消費 16:14 2022/01/26

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

級西班牙餐廳Olé及宗葡萄牙餐廳Casa，一連六日推出西班牙及葡萄牙賀年Brunch。

新年除了中菜餐廳會推出一系列賀年套餐外，現在外國餐廳都有推出賀年Brunch！在香港屹立超過23年的西班牙餐廳 Olé及其葡萄牙料理姊妹店Casa Lisboa，將於大年初一至年初六，一連六日均推出西班牙及葡萄牙賀年Brunch，每位只需$498起，便可一嚐六道招牌菜式！

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為與食客一同迎接虎年，餐廳各自準備了西班牙式及葡萄牙式新春開運甜品，分別是西班牙華倫西亞南瓜冬甩（buñuelos de calabaza）及葡萄牙冬甩配焦糖朱古力（sonho）。餐廳指兩款甜點的外層鋪滿砂糖，是當地及節慶日子是隨處可見的食物，寓意新年好運齊來。

Olé Spanish Restaurant & Wine Bar

Olé 西班牙餐廳是由來自西班牙的Carmelo Lopez先生於1998年創立，24年來以「真正西班牙人味道」帶給香港的食客。在賀年Brunch方面，餐廳表示蒜蓉欖油海蝦是他們的招牌菜式，會先用橄欖油把蒜片、洋蔥和鮮蝦一起炒香，再放入傳統的陶缽中加熱，充滿蒜片的香氣。

另外，塞哥維亞式烤乳豬同樣是餐廳的推介，先再乳豬面層塗上水份和鹽，再慢煮3小時，令乳豬變得皮脆肉嫩。不得不提的還有巴斯克式煮蜘蛛蟹，利用蟹肉連同蟹羔、蛋黃、 忌廉汁、白蘭地和香料混合而成的餡料填滿蟹殼，客人可以再塗在自家製的脆麵包上品嚐。

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地址: 中環雪廠街24-30號順豪大廈1樓

訂座電話: 2523 8624

Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa

位於中環雲咸街的葡萄牙餐廳Casa Lisboa，食客可以品嚐多款傳統葡萄牙菜式，以及一系列現時在葡萄牙新興的新派葡菜，餐廳由葡籍大廚主理，大家可以享受葡萄牙餐廳的風味。

在賀年Brunch方面，當中有葡國菜的代表馬介休，由馬介休和馬鈴薯炮製而成，是葡式餐廳的必備菜式。餐廳指大廚特意增加馬介休至六成比例，內層會有一絲絲的馬介休魚肉，配上自家製的蒜蓉蛋黃醬。

而招牌菜式則是葡式烤乳豬，大廚嚴選兩個月大的乳豬，再古法醃製一天入味，再烤焗3小時，旁邊的飯亦用上乳豬肝和葡式辣腸一起烹調。不得不提的還有焗鴨飯，餐廳採用鮮鴨骨熬製湯汁，再用來烹調米飯，令飯米有一陣陣的鴨香，吸收鴨肉精華。

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地址: 中環雲咸街63號巴力大廈2樓

訂座電話: 2905 1168

西班牙及葡萄牙賀年Brunch

供應日期：農曆大年初一至年初六（2022年2月1日-2月6日 )

供應時間：11:30am–1:30pm或1:45pm–3:45pm

價錢；每位$498（另收加一服務費）

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記者：蕭雅文

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