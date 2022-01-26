「大家減齡」獎賞計劃　共創年輕生活圈

▲ 「大家減齡」項目總監魏志煒先生。

香港人日益注重健康，更想活得年輕，故經常運動、均衡飲食，已成為不少港人的健康法則。不過怎樣才算活得健康又年輕，又可以怎樣鼓勵更多人投入健康生活？最近就有一個名為「大家減齡」的獎賞程式推出，以嶄新科技，鼓勵用家建立健康生活習慣以降低生理年齡。



大家減齡獎賞程式由中銀集團人壽保險有限公司（下稱中銀人壽）推出，與全球智能手錶領先品牌 Garmin、亞洲及本地創科公司、網上社交平台及社福界，聯手開創全港首個結合「生理年齡模型BAM」演算法的減齡獎賞程式，並加入遊戲、社交媒體與公益元素，推動用家連繫身邊人，一起參加減齡挑戰，投入健康減齡熱潮。堅守共創共享 履行健康信念

參與此獎賞程式的項目總監魏志煒表示，疫情下市民更關注健康，他明白到保險雖具龐大的市場力量，卻不足以全面覆蓋健康層面，於是組成調查團隊，深入向各階層心目中的健康，「不少受訪者均認為社交連結是身心健康的關鍵因素。而最令我印象深刻的是有受訪者注重個人健康的動力，是來自想擁有更長的壽命，與家人度過更多快樂的時光。為此，項目團隊就設計出一個結合個人、家庭、朋友圈的共享獎賞計劃，鼓勵用家與家人親友攜手構建更健康的生活。」



共享獎賞 連繫健康新圈子



魏志煒指出，大家減齡獎賞計劃透過手機應用程式，利用精密的科技紀錄用家的五大指數，包括睡眠時數、BMI、靜息心率、動態卡路里及步數，從而計算出他們每天的減齡成果，並將自動轉化成減齡積分，積分不單可於獎賞程式內換取Garmin智能手錶，亦可換成各生活百貨、健康飲食、運動時尚、醫健服務的電子消費券。換取的積分也可用於慈善用途，攜手共建美好社區。

▲ 魏志煒指出，換取的減齡積分也可用於慈善用途，攜手共建美好社區。

另外，魏志煒認為，程式結合了獨特的追蹤評估、遊戲競賽、家庭和朋友圈社交元素，能令用家更積極參與，令健康旅程更有趣。當中的積分能與能親友互享，加上港人熱愛獎賞的習性，能刺激用家維持良好的生活習慣。他亦不忘分享家中的長老十分積極參與獎賞計劃，並把運動所儲得的積分，換成手錶送贈自己，令他十分感動。



破2萬用戶 共建更年輕社會



為了推動更多人投入健康生活，大家減齡獎賞計劃更不只局限於中銀人壽客戶，同時提供免費會員登記。獎賞計劃的體驗版推出短短半年，已吸引超過二萬五千用戶使用，反應熱烈。魏志煒相信原因是其獨特的社交功能：「所有用戶於程式內皆可加入家人和朋友，建立群組排行榜，一起參加減齡挑戰，互相分享積分。在這半年裡，我們的用戶每月發出超過2,500個好友邀請，更平均減齡達3年4個月。從這些數據中可見，在後疫情年代，人與人之間的連結，對個人身心靈健康更為重要。」他亦強調，「大家減齡」的理念除了着重用家的互相連結外，也重視共創共享的生活態度，同時重視不同行業的合作，以成就一個更年輕、更健康的社會為目標。

責任編輯：蘇慧欣