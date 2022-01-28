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【上奶湯水】新手母乳媽媽補充元氣之選　中醫推介5款湯水有助上奶

保健美顏 13:04 2022/01/28

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中醫推介5款上奶湯水給新手母乳媽媽

「上奶」問題常令母乳媽媽感困擾。註冊中醫師何慧欣在其facebook專頁表示，女性生產時大量出血，產後氣血虛弱、脾胃功能減弱。由於體力迅速下降，剛剛生產後應多喝湯水補充水分、進食易消化的食物。她醫師推介5款湯水給新手母乳媽媽，有助「上奶」。

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產後調理影響媽媽泌乳

何醫師指，產後調理不可忽視，要透過坐月食療調理。因為讓產婦的氣血和子宮復原，是幫助媽媽泌乳的一個過程，所以產後護理會直接影響產婦和寶寶的健康。

5款上奶湯水有助復元

她推介以下5款湯水，適合新手母乳媽媽，有助紓緩產後疲勞，並可迅速恢復氣血及體力。新手媽媽應攝取充足的營養，少食多餐。

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母乳不足的原因

飲用「上奶」湯水也未能改善產後母乳不足的問題？何醫師表示，此時應向求診註冊中醫師，讓醫師透過辨證論治，分析成因。從中醫角度分析，原因主要有二：氣血虛弱、肝氣鬱結。遇上此情況，可採用中藥、湯藥、 針灸及穴位推拿等方法治療。     

她指出，每個產婦體質及生產情況也不同，整體治療及食療需按情況配合。詳情應咨詢中醫師，辨證論治，以制定更個人化的護理原則及食療。

內容獲註冊中醫師何慧欣授權轉載

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責任編輯︰黃泳欣

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