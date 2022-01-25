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【香港機場】去年機場客運量持續受挫　貨運達500萬公噸超疫情前水平

社會 17:43 2022/01/25

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去年機場客運量持續受挫，貨運達500萬公噸超疫情前水平。（資料圖片）

受疫情影響下，香港國際機場客運量持續受挫，但貨運表現強韌，貨機起降量更創下歷史新高。香港機場管理局今日（25日）公布香港國際機場 2021 年航空交通數字，2021年香港國際機場客運量仍遠低於疫情前水平，機場客運量及飛機起降量分別為 140萬人次及144,815 架次，按年下跌 84.7% 及 9.9%。不過，2021年香港國際機場貨運量按年上升12.5%至500 萬公噸，超越2019年疫情爆發前的 480 萬公噸。

機管局表示，受疫情及入境限制影響，2021 年香港國際機場客運量仍遠低於疫情前水平。去年，機場客運量及飛機起降量分別為140萬人次及144,815架次，按年下跌84.7% 及9.9%。

不過，2021 年香港國際機場貨運量按年上升12.5%至500萬公噸，超越2019年疫情爆發前的480萬公噸。貨機起降量創下歷史新高，按年躍升19.8%至 82,935架次；去年11月的貨運量亦創單月新高。

雖然Omicron變種病毒株令航班減少，但去年11月的貨運需求高峰一直持續至12月。香港國際機場12月的貨運量較去年同月上升8.6% 至477,000公噸，主要是由於轉口貨運量同比增加 18%。進口及出口貨運量均錄得 7% 增長。月內以往來東南亞的整體貨運量升幅最為明顯。

此外，去年12月香港國際機場客運量及飛機起降量分別為154,000人次及14,515架次，與2020年同月比較上升70.0%及14.7%，其中以由中國內地出境經香港國際機場轉機的旅客量錄得明顯升幅。

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責任編輯：李榮忠

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