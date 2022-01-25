【家居意外】媽媽露台晾衫孩子在睡房　2歲幼女玩耍爬窗7樓墮地亡

▲ 台灣一名媽媽在露台晾衫，2歲幼女於睡房從7樓墮地亡。

家居意外防不勝防，日前台灣發生一宗幼童墮樓的不幸事件。一名媽媽在露台晾衣服，孩子就在睡房玩耍，2歲的幼女卻不慎從7樓窗戶墮下，當場傷重不治，媽媽悲痛不已。

一對子女睡房玩耍

綜合台灣傳媒報道，事發於本周一（24日）在新北市新莊區一棟14層高的大廈，33歲的陳姓媽媽下午2時多在露台晾衣服，2歲女兒及4歲兒子則在睡房內玩耍。有指林姓女童當時站在窗邊的嬰兒床上，疑似玩耍期間爬窗；另有說睡房內有兩張雙人床合併一起，靠牆擺放，而床的高度與窗戶差不多。女童最終從7樓住所直墮馬路，造成慘劇。

男童驚慌地告訴媽媽「妹妹摔下樓」，媽媽入房查看後，發現女兒連同紗窗一併從7樓墮地，落在地下停車場出入口旁。她急忙奔跑到樓下，只見女兒倒臥血泊中一動不動，當場崩潰痛哭。目擊事件的街坊立刻報警求助，救護車及警車趕至現場，惟女童證實不治。

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女童連紗窗墮樓

有大廈的保安員稱當時嚇了一跳，見到女童是頭先下來，之後就趴在地上不動，救護員到達後指女童頭骨已破，沒辦法救了。鄰居指出，事發大廈以前不能裝鐵窗，若孩子頑皮爬上窗稍微按一下，紗窗就掉下來。

據台灣大廈管理條例，住戶如需裝設鐵鋁窗，要遵守社區規定或經區分所會議決議。不過，如家中有12歲以下兒童或65歲以上長者，為了安全起見，屋主可以在外牆開口處或露台位置裝設防墮設施。

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責任編輯︰王明芳