【教練非禮】男教練涉非禮14歲女學員　事主稱被告替她按摩時同房女生正睡覺

▲ 33歲男教練涉於3年前起，在本地與外地訓練時於酒店房間內藉按摩撫摸及親吻14歲女童等。

33歲男教練涉於3年前起，在本地與外地訓練時於酒店房間內藉按摩撫摸及親吻14歲女童等。涉案教練昨否認4項非禮罪，案件今（25日）於區域法院續審。事主續作供稱，被告於廣洲酒店房間內替她按摩時，被告故意將手放在事主的胸罩內，事主稱當時感到尷尬，事發時她沒有即時阻止被告，因擔心直接拒絕被告，會弄醒同酒店房內正在睡覺的女生，從而令她得知事件，事主亦害怕翌日不懂如何和被告正常溝通。

被告楊競雄（33歲），報稱為教練。控罪指，被告於2019年7月24日至2020年8月30日期間，4次非禮1名年約14歲至15歲的女學員，犯案地點包括日本東京、廣州、香港屯門及荃灣4間酒店內。

事主X作供稱，被告曾於廣洲酒店房間內替她按摩期間，故意將手放在自己的胸罩內，而當時房內有另1名女生正在睡覺。X供稱，當時感到尷尬，加上擔心直接拒絕被告會弄醒同房的女生，從而令她得知事件，X亦害怕翌日不懂如何和被告正常溝通，所以沒有阻止被告。

代表律師向X盤問時指，X可以在教練離開後跟同房女生講述事件。X指，由於教練一直保持良好形象，這件事若非發生在自己身上，X亦不會相信，更莫論同房女生。

X承認當日離開被告住所後，曾與被告在車上自拍，自拍時亦面帶笑容。X解釋，由於拍照，所以自己滿面笑容。X續指，當時是由被告舉機自拍，她並不喜歡被這樣拍照，故X指當時是不開心的。

聆訊明（26日）續。

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記者：梁錦麟

