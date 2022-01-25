【新冠肺炎】康文署外判員工初步確診　於沙田區康文署總部體育資助辦事處工作

▲ 康文署今日（25日）表示，一名外判員工初步確診。（資料圖片）

康文署今日（25日）表示，一名外判員工初步確診2019冠狀病毒病。

該名外判員工於沙田區康文署總部體育資助辦事處工作。他屬於後勤人員，工作期間無需接觸公眾人士。他最近一次上班日期為1月21日。他早前因其居住屋邨有2019冠狀病毒病確診者，須接受強制檢測，並於今日獲通知初步確診2019冠狀病毒病。該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。

發言人指，康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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記者：黃穎津