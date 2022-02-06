【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染

▲ 台灣一名男子與確診新冠肺炎的女友同居3天，並有親密接觸，惟卻未受感染。

新冠肺炎疫情持續，台灣也湧現確診個案，一名男網民分享了女友的染疫經歷。男子指女友在他家留宿時出現感冒症狀，惟兩人如常同居並有親密接觸，女友其後確診新冠肺炎，惟他在隔離後接受檢測，證實未被感染，引發網民熱烈討論。

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台灣一名男網民日前在網上討論區Dcard發帖，指女友習慣逢周五都會到他家過夜，直至到周日才會離開。而事發在去年，女友一如往常來他家中留宿。當時女友已出現感冒症狀逾一星期，同居期間二人有一起吃飯、睡覺，並有親密接觸，因見女友病情沒有好轉，男子就建議她接受快速病毒檢測。

女友其後接受檢測，證實確診新冠肺炎。男子在檢疫所、衛生局詢問下承認同居期間沒有戴上口罩，也有發生親密接觸，於是他就被要求隔離後接受篩檢，結果卻發現他未受感染。男子總結他沒有確診的可能原因，就是「吃健康食物、運動、不過勞」。但他亦補充：「避免不是一定不會被感染，只是能降低機率。」

帖文引發不少網民熱烈討論：「天之驕子」、「你是不是有抗體啊？」、「住三天還沒事，這病毒挑人的，感覺它不喜歡你」；但亦有網民建議男子還是要繼續接受檢測：「你還是在家乖乖待好，如果病毒量低也驗不出來」、「我建議繼續篩，因為我同事、情侶也是住一起，隔離完要篩檢，陰轉陽，潛伏期還是有很長的，最好還是注意點」。

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責任編輯：羅嘉欣