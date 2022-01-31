【疫下戀人】女友家住葵涌男友怕染疫避見　港女呻情變︰搵藉口唔愛我

▲ 女友家住葵涌，港男怕染疫提出避見，被女友斥責感無奈。

本港爆發第五波疫情，其中葵涌邨出現Omicron變種病毒大型爆發。近日有名男網民發帖，表示女友家住葵涌，由於擔心染疫決定短暫不跟女友見面，卻被女友指情變，因而大感無奈。

避見家住葵涌疫區女友

第五波疫情襲港，葵涌邨更成為疫區。有名男網民在「香港討論區」早已發帖，表示擔心到葵涌染疫，但未被女友諒解。

其帖文標題為「女朋友住葵涌，呢個時勢唔見佢都好正常姐」，事主希望一眾網民可評理，他認為雖然女朋友不是居於嚴重爆疫的葵涌邨，但有感葵涌區現時很危險，擔憂會染疫而避見女友是合情合理，可是女友卻不認同。事主轉述跟女友的對話，

我話等呢單嘢完咗再見佢，佢就話我唔愛佢，所以唔見佢，話佢諗多咗，佢又話我搵藉口想唔見。點解佢成日諗咁多嘢，其實我只係驚去葵涌中招姐。

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被女友呻找借口感無奈

現時疫情下，政府提倡市民盡量做好防疫措施，包括鼓勵公司讓員工在家工作、減少人群聚集等，可見事主的擔憂不是沒有道理的。

有關帖文引起熱議，網民提出不同意見、各有不同的取態，有的認為事主跟女友要互相遷就，建議「非常時期，應該體諒一下」、「疫情嚴重，可以視像拍拖」等，有部分網民斥責女友自私，「公主病唔講道理要全世界就晒佢一個」，支持男方的決定，更多相關留言見下圖︰

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另一方面也有網民指疫情下患難見真情，支持女友，大罵事主「男人老狗大驚小怪」，更多相關的留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳