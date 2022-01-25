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【不滿選址】政府擬於屯門曾咀建焚化爐　周浩鼎質疑與未來規劃不匹配

政治 17:58 2022/01/25

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周浩鼎質疑，選址與屯門規劃未必匹配。（民建聯Facebook）

環保署曾對屯門曾咀中部煤灰湖，作為其一轉廢為能設施的可能選址，又指會在今年上半年，再展開環境影響評估及技術研究，初步設定處理量約每日4千公噸都市固體廢物。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，對選址有強烈意見及保留，居民也對政府未有諮詢，以「靜靜雞」方式用新聞稿方式公布不滿。

他認為龍鼓灘一帶，已有擴展了的堆填區及骨灰場，而交通及整體配套欠奉，不明白政府，為何在交通配套全面欠奉的情況下，加入第二個垃圾焚化爐，而且選址與未來屯門的規劃未必匹配，直言政府可在新界西北發展更多創新及先進工業，興建第二個焚化爐與規劃未必相稱。他又要求，政府向居民充分解釋背後理據，聽取市民意見。

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責任編輯：陳宛彤

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