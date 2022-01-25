【文憑試】考評局公布今屆DSE僅5萬人報考 107名考生挑戰應考8科

▲ 今年只有5萬人報考DSE，人數再創新低。

2022年文憑試即將在4月底舉行，考評局公布今年報考中學文憑試(DSE)的統計數據，總報考人數50,064人，再創新低。學生應考科目方面，4大核心科目中，最多人應考英文科，考生有逾4.28萬人，其次為數學、通識，中文最少人應考，僅有4.15萬人報考。

考評局公布2022年DSE報考總人數，其中學校考生約4.3萬人，比上屆少約964人；自修生有7,030人應考，比上屆少1,107人，總報考人數為50,064人。

學校考生報考組合方面，近7成人報考4個核心科目和2個選修科目，107名考生挑戰8科，包括4個核心科目及4個選修科目。4大核心科目中，英文科有最多人應考，報考人數有42,830人，其次為數學及通識，分別有42,800人及42,760人，報考中國語文的人數最少，只有約41,570人。

至於選修科目，最多學校考生報考的是生物、化學及經濟，分別為生物科12,210人報考，化學科約11,160人報考，經濟科則有約11,030人報考。

今屆乙類應用學習科目中也有科目的報考人數不足10人，其中商業數據應用的報考人數只有9人，而創意廣告的報考人數為0。丙類其他語言科目中，德語的報考人數也低於10人，只有8名學校考生報考。

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責任編輯：鄺嫻