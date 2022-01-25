【新時代奮鬥者】香港電台辦選秀騷造星　林家棟周勵淇任導師授心得

▲ 林家棟周勵淇將擔任演藝導師。

香港電台今日宣布推出多媒體節目《新時代奮鬥者》，旨在提供廣播、歌藝、舞藝及演技訓練平台和演出機會，助年輕人實現演藝夢想，經過海選面試，25位學員從數以百計的參加者中脫穎而出，將獲安排參加由2月起為期逾半年的專業演藝培訓。

港台今日（1月25日）舉行記者會，公布節目企劃詳情及星級導師陣容，並且邀請演藝人士分享學藝心得。

《新時代奮鬥者》訓練班校長乃資深傳媒人倪秉郎，他對培訓全面演藝人才的企劃充滿期待，寄望學員透過密集式的工作坊及試鏡機會，能夠突破固有框架。「面試時，大部份參加者都以歌舞表現自己，對『演藝』的理解相當狹窄。《新時代奮鬥者》正好為他們擴闊視野，裝備各項才能，以應對多元化的演藝發展。」

訓練班的星級導師來自不同演藝範疇，致力全方位提升學員「歌、演、舞、說、品」五大實力。出席記者會的導師包括︰林家棟、周勵淇、劉雅麗、袁富華、鄧健泓、馮夏賢、劉偉恆、梁繼璋、馮偉棠及楊詩敏。

▲ 港台舉辦造星節目。

校長倪秉郎在記者會上特意送贈四件「法寶」—掃把、大間尺、摺櫈及雞毛掃予導師，寓意要合力為學員去蕪存菁，使他們成為德藝兼備的新時代奮鬥者，在演藝圈發光發熱。此外，衛詩雅和ANSONBEAN，分享他們踏出舒適圈去追夢的經驗。

香港電台顧問（節目）何重恩表示，港台過去成功打造「太陽計劃」，捧出四大天王；選秀活動如「18區歌唱比賽」則發掘出張學友等天王巨星。他期望有志加入娛樂圈的新血，不只着眼於名利，還能成為熠熠生輝的楷模，作為年輕人的學習典範。

▲ （左起）袁富華、周勵淇、林家棟

學員管理總監朱浩棠簡介企劃時透露，學員會在半年內接受不同挑戰，以展露各種面向的才藝。培訓期間將獲安排參與電視電影、廣播劇和舞台劇，而整個訓練、試鏡、綵排及演出等過程會攝製成電視節目，讓公眾同步見證他們的成長。

《新時代奮鬥者》訓練特輯安排於港台電視31播出。港台第二台《Made in Hong Kong李志剛》節目亦會介紹學員，讓大家了解他們的追夢故事，投入追蹤新時代奮鬥者的誕生。

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