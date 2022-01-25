【草莓季節】K11 MUSEA巨型草莓藝術裝置登場　繆斯莊園工作坊＋戶外野餐體驗

▲ K11 MUSEA推出巨型草莓藝術裝置及繆斯莊園 Pop-up。（圖片由K11 MUSEA提供）

今年的草莓季節，K11 MUSEA化身成英式莊園宅邸—— the HOUSE OF MUSEA，除了重現英倫莊園環境，K11 MUSEA的中庭 Opera Theatre及Gold Ball將展出巨型草莓藝術裝置，還有一系列以草莓為主角的美食及繆斯莊園Pop-up會限時登場於K11 MUSEA！

▲ （圖片由K11 MUSEA提供）

由2022年1月28日起，K11 MUSEA地下Opera Theatre及2樓Gold Ball，會帶來駐布鲁克林韓裔藝術家Stickymonger的平面草莓作品打造而成的巨型草莓藝術裝置。

同時K11 MUSEA展開一場草莓美食之旅，由2022年2月7至28日，會有11款時令草莓美食在K11 MUSEA不同的餐廳，由傳統甜點、新鮮焗製糕點，到充滿藝術感的咖啡等，都會有著草莓的口味與足跡。

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繆斯莊園 Pop-up

K11 MUSEA指2022年1月28日起，在K11 MUSEA 6樓會有繆斯莊園 Pop-up，莊園以玫瑰、繡球花、飛燕草、薰衣草 及牡丹鋪成花路、架設佈滿花卉及綠草的籬芭，如同英倫莊園的春季。此外，K11 Kulture Academy將於莊園舉辦一系列活動，帶來多項文化活動，包括現場油畫、花卉藝術示範及帽子工作坊。

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繆斯莊園Pop-up更將於2月上旬的週末帶來手工美點、小食、藝術精品及手工藝品等，大家要拭目以待！

K11 MUSEA表示於2022年2月7日至28日，還會提供戶外野餐體驗，大家可以席地享用Fortnum & Mason的下午茶（外賣），在花園中享受閒適的感覺！

▲ Fortnum & Mason 戶外野餐體驗。（圖片由K11 MUSEA提供）

價錢：HK$1,500（兩位用，只供外賣）

供應時間：早上11時-下午1時、下午1時30分-3時30分、下午4時-6時

詳情可按此。

▲ 插畫家 PEEP為K11 MUSEA設計的限量版MUSEA Gift Card。（圖片由K11 MUSEA提供）

另外，本地插畫家PEEP首次為K11 MUSEA設計限量版MUSEA Gift Card，當中共有3款設計，呈現法式生活品味及時尚格調，而每張MUSEA Gift Card更可自訂面額（HK$200至HK$ 8,000），並於K11 ESHOP及地下KLUB 11禮賓尊區有售。

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記者：蕭雅文