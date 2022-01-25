【光城者案】光城者案7人涉擺街站區院提堂　其中1被告擬認罪押後3月再訊

▲ 7名光城者成員今於區域法院提堂，案件押後至3月再訊。資料圖片

組織「光城者」7名成員涉擺街站宣揚顛覆國家思想，被控1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件今（25日）於區域法院提堂。據悉，案中16歲男生打算連同另案的無牌管有無線電通訊器具罪承認控罪。另外，案中16歲女生今申請保釋被拒絕，法官將案件押後至3月10日再訊，以待控辯雙方的答辯商討，除獲准保釋的男生外，其餘被告續還押候訊。

被告依次為16歲阮姓中六男生、蔡永傑（20歲，倉務員）、15歲女生、16歲梁姓中四女生、陳右津（24歲，售貨員）、16歲蔣姓中五男生及18歲郭姓中六女生，同被控1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。阮另涉中學爆竊案，被控1項無牌管有無線電通訊器具罪及1項入屋犯法罪。

控罪指，他們於2021年1月10日至5月6日期間，在香港與其他人串謀，煽動他人參與實施以下以武力旨在推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的根本制度；及推翻中國中央政權機關或者香港政權機關。

據悉，阮打算承認串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪及無牌管有無線電通訊器具罪，阮就另案被控的入屋犯法罪則將存檔法庭。另外，15歲女生今申請保釋被拒，法官將案件押後至3月10日再訊，除已獲保釋的16歲蔣姓男生外，其餘被告續還押候訊。

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記者：梁錦麟