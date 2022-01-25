【小學全日面授】有家長反對以全日課作條件迫小學生打針　寧繼續返半日學

全港小學自前年初爆發疫情一直暫停全日面授課堂，教育局昨（24日）公布小學師生接種率均達7成方可申請全日復課，引起學界熱議，有幼童家長雖放心安排子女打針，但批評當局以打針作為全日課作條件脅逼家長，有家長直斥政府「將個波掉畀家長」，寧願繼續上網課或半日實體課，但有家長已帶子女打首針，盼爭取農曆年假後上全日課。

翁先生育有兩女，分別是6歲及2歲，正就讀小一及準備升讀幼稚園幼兒班（K1），他因工作關係已接種兩劑疫苗，惟不希望子女太年幼便打針，「始終藥物注射入身體，擔心會有副作用、影響日後發展。」對於當局開出7成學生打針作為全日復課條件，形容是「將個波掉咗畀家長，無形施壓落家長度，寧願繼續返Zoom或者返半日。」他慨歎香港曾維持「清零」一段時間，但因國泰防疫漏洞才爆發第5波疫情，

成年人要做返好防疫，唔係變相要啲小學生打針換復課。

最新影片：兒童接種新冠疫苗注意事項：

本身需入校工作、擔任興趣班導師的黃先生亦育有兩名子女，5歲大女正就讀幼稚園低班（K2），剛達打針年齡門檻，他直言個人一向支持打針，但反對「打針先返全日學」，形容當局狀似「脅持人質」般間接強逼家長安排子女打針，並擔心有關復課條件會擴展到幼稚園，反問「與其逼佢，點解唔說服佢呢？」他指出，「政府都用咗年幾去說服7成成年人打針，只要肯用吓腦、做吓包裝，做家長講座，相信可以令家長放心打。」他本人相信打針的安全機率，故有意安排子女打針，「但都要說服太太先、要溝通，政府就係未做到。」

5至11歲兒童上周五（21日）起開始可接種科興疫苗，復必泰疫苗亦將於2月16日開打，近日陸續有零星小學、幼稚園家長帶子女打針。李太今日（25日）安排就讀小四的9歲女兒，到北角渣華道體育館社區疫苗接種中心，接種首劑科興疫苗，她指自己及丈夫均已接種3劑疫苗，而政府表明疫苗適合兒童接種，她亦放心讓女兒打針，又指疫情爆發至今兩年多，影響學生身心發展，贊成當局讓接種率達標的小學恢復全日課，並希望爭取放完年假返全日學，

無話逼唔逼嘅，大家呢兩年生活質素都唔同。

居北角的林太稱已打3針，今亦安排其8歲兒子及12歲女兒打針，稱幼子是主動表達想打針，「佢之前見人哋打，已經想打㗎啦」，但若學校未達7成接種率也不介意繼續上半日實體課，而兒子則希望盡快復課，也希望上全日課，說「因為返學有得學嘢」。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：馮琪雅