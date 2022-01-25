【北京冬奧】天王劉德華張學友再度合作　譚校長率逾60位紅星合唱《一起向未來》

▲ TVB召集60位歌影星紅星大合唱。

《2022北京冬季奧運會》將於2月4日隆重揭幕，為全力推廣該個四年一度國際矚目體壇盛事，無綫電視策劃及號召逾60多位紅星、歌手及藝員，攜手獻唱北京冬奧主題曲《一起向未來》，將為期17天，全球注目的大型盛事進一步升溫及激發廣大觀眾對冬季奧運會的熱情。

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參與獻唱主題曲《一起向未來》的藝人，包括：成龍、張學友、曾志偉、劉德華、譚詠麟、李克勤、王祖藍、林子祥、葉蒨文、楊千嬅、任賢齊、謝霆鋒、張智霖、草蜢、鍾鎮濤、容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼、張衞健、呂方、王嘉爾、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、杜德偉、甄子丹、應采兒、薛凱琪、Gin Lee李幸倪、泳兒、陳偉霆、Supper Moment、林欣彤、張繼聰、區瑞強、許靖韻、Oscar涂毓麟、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、何晉樂、林智樂、張馳豪、孫漢霖、HANA菊梓喬、譚嘉儀、谷婭溦、伍富橋、謝東閔、鄭俊弘、戴祖儀、施匡翹、胡鴻鈞、林二汶、林穎彤、文凱婷、林君蓮、潘靜文、林沚羿、蔡愷穎，陣容鼎盛。

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主題曲《一起向未來》將安排在無綫電視與中央台於大年初一（2月1日）同日首播，為2月4日正式揭幕之《2022北京冬季奧運會》前，激發廣大市民對冬奧的熱情，持續提高冬奧的熱度。

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今年《2022北京冬季奧運會》，無綫電視透過旗下5條頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經．資訊台將提供超過120小時奧運直播節目及賽事精華，而myTV SUPER則會設立冬奧專區，提供9條冬奧頻道，全天候24小時無間斷轉播各項賽事，接近1700小時播放，觀眾可隨時點播各項賽事精華。