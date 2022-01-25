【葵涌邨爆疫】葵涌邨逸葵樓錄至少180宗個案　港府延長圍封大廈至1月28日

▲ 原定明日結束圍封強檢的逸葵樓須延長2天。 （陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。港府在本月21日圍封檢測葵涌邨逸葵樓5日，當局今日（25日）宣布，決定延長相關宣告的執行日期，目標是在1月28日上午約7時完成此行動，受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行多次檢測，即連同過去數日在本次宣告行動下進行的檢測一共7次檢測。

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政府發言人表示，葵涌邨逸葵樓自1月21日起每日進行檢測，陸續發現初步陽性檢測個案，至今已錄得至少180宗確診或初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於葵涌邨逸葵樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至1月28日，以免病毒進一步擴散。



政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於1月21日至27日指定時間接受檢測。當局鄭重呼籲宣告生效時不在家（包括正出外工作）的居民請如常回到逸葵樓，遵照檢測安排。

此外，曾於過去兩個星期到訪逸葵樓超過兩小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在1月27日進行檢測。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。



房屋署設立熱線電話2427 9006 / 2751 4421 / 2751 4424 / 2751 4428會繼續供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦為受影響的居民提供協助。



政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：郭詩詩