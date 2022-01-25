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【蟲草大王】曾歷破產再逆轉人生開拓寵物藥粧 陳恩德感激亡妻陪伴走過人生高低谷

育兒經 19:23 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陳恩德現時主力拓展寵物藥妝生意。

現年39歲的李佳芯（Ali）被爆出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘密超過一年，Ali迅速在社交網站發表聲明，指自己由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。陳恩德被譽為「蟲草大王」，他有甚麼來頭？

作為蟲草大王，陳恩德不時見諸於報章，皆因他曾經掌管保健品品牌「御藥堂」18年，直至去年才正式和御藥堂「分手」。陳恩德過去接受訪問時坦言自己少年得志，靠炒賣股票、玩期指，坐擁千萬身家，夜夜笙歌的生活在97年金融風暴中一舖清袋，還欠下過百萬「街數」破產收場，人生下半場後來加入御藥堂，靠沙士賣板藍根逆轉人生致富，成為蟲草大王。

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離開御藥堂後，陳恩德現時全力開拓人生中第三個新業務：寵物食品及用品業務，他先力拓寵物保健品市場，以他最熟行的蟲草產品打頭陣，更夥拍本港最大型零售商屈臣氏，於本港逾130間屈臣氏分店開設名為寵物藥妝的專櫃，同時於其網上商店銷售公司旗下產品。

陳恩德更是不折不扣的古董車收藏家，他約在９年前愛上古董車，更一度短短年半間在全球搜購逾50架經典名車，包括勞斯萊斯Phantom I至VII、福特木頭車、賓利Mulsanne，全部入手價均以百萬元起跳，有價有市。

陳恩德也在過去的訪問中談及家庭，他遺憾自己陪伴家人的時間太少，他與已離世的妻子育有兩名分別13及19歲的兒子，更坦言父子關係因相處時間少而甚為疏離，「基本上除左過年食飯一張全家福外，我哋都無合照。阿仔讀到中五，只係送過佢兩次返學。」他更在訪問中感激離世的太太陪他走過人生高低谷，可惜在2019年年初離世，無法享福。

責任編輯：王明芳

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