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【荃灣花園垂直傳播】確診者病毒經糞渠傳播　榮華閣4至18樓5號單位撤離

社會 18:53 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。本港今日新增124宗確診個案，包括93宗本地個案及31宗輸入個案；今日錄得6宗源頭不明個案，包括一名居荃灣花園榮華閣患者，與早前個案（#13340）一樣居5號高層單位，當局懷疑上址出現垂直傳播，派人到場視察。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，荃灣花園榮華閣出現兩宗確診個案。首宗確診個案住12樓5號，沒有去過任何高危場所，在1月21日出現病徵，1月22日檢測呈陽性，昨日確診。

另一位住天台5號單位，是個案編號13420今日確診，患者是一名裝修工人，在1月22日出現病徵，在1月23日在仁濟醫院呈陽性，病毒量高，懷疑出現垂直傳播。患者在潛伏期內曾到不同地方裝修，包括名城3期二座、灝景灣5座、及大窩口幼稚園做過裝修。

他指中心相信天台個案感染來源來自12樓單位。當然中心未能排除會不會天台單位的患者才是首宗個案，傳返落下面12樓，或經渠管向下流動，故謹慎起見，5號所有樓層單位都撤離，牽涉16戶住客。

初步調查顯示，12樓單位是首宗個案，污水經糞渠上天台，而經天台的氣喉排出，4至18樓的5號單位的住戶須撤離。有關大廈高層對面的單位也有風險，16至18樓及天台4號單位亦撤離檢疫。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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